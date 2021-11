Lava del volcán de La Palma alcanza una playa

La lava del volcán de Cumbre Vieja en la isla española de La Palma alcanzó la playa de los Guirres, cerca de la fajana que formó la primera colada, en un momento en que el proceso eruptivo parece haber entrado en una fase “más estable”.

Según los expertos, la lava que ha empezado a caer por el acantilado a la playa de los Guirres parece insuficiente para que acabe llegando al mar.

Le falta “demasiado que rellenar” para llegar hasta el mar, afirmó el martes 9 de noviembre del 2021 Francisco Prieto, portavoz del comité de dirección del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias (Pevolca), algo en lo que coincidió el portavoz del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), David Calvo, quien descarta que la lava alcance el mar de manera inminente y forme una nueva fajana.

Según Prieto, la lava ha alimentado en las últimas horas a las coladas 1, la que formó el delta, y la 2, que ha alcanzado la playa de los Guirres, después de que ambas llevaran prácticamente un mes sin recibir un “aporte visible”.

En la colada primigenia ese aporte de lava “probablemente” se estaba canalizando hasta ahora a través de tubos volcánicos.

Impresionante imagen de la lava cayendo sobre la playa de Los Guirres a las 18:00 / Impressive footage of the lava flows falling over Los Guirres beach at 18:00 canarian time pic.twitter.com/KIPMZfpe5P