Kim Jong-un reaparece ante fuertes rumores sobre su salud

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, reapareció públicamente el lunes 19 de octubre de 2026, después de que circularan rumores sobre un posible problema grave de salud. Según informó N+, el mandatario visitó una exposición de prendas de vestir y calzado en Pyongyang, acompañado de altos funcionarios del Partido y del Gobierno.

La agencia oficial KCNA difundió información sobre el recorrido, aunque no hizo referencia a las especulaciones sobre la salud del dirigente norcoreano. Tampoco ofreció detalles sobre su estado físico.

Kim Jong-un visita una exposición en Pyongyang

La Exposición Nacional de Prendas de Vestir y Calzado 2026 reúne más de 70 700 prendas y 170 000 pares de zapatos. Según KCNA, los productos fueron elaborados por más de 270 unidades de producción.

Durante la visita, Kim destacó los avances de la industria ligera y pidió mejorar el diseño de los productos. También planteó organizar festivales de diseño, promover trajes nacionales de estilo coreano y garantizar la calidad de los uniformes, las mochilas y los zapatos escolares.

N+ informó sobre esta aparición pública, que se produce en medio de las versiones difundidas por medios internacionales sobre la salud del mandatario.

Rumores sobre un posible coma de Kim Jong-un

El diario británico The Sun publicó versiones que señalaban que Kim estaría en coma tras sufrir una hemorragia cerebral. Según esas informaciones, el líder norcoreano habría sido trasladado a un hospital de Pekín.

Sin embargo, estas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente. El comunicado de KCNA se centró en las actividades del mandatario y en sus directrices para la industria ligera, sin abordar los rumores.

De acuerdo con N+, la reaparición de Kim ocurre en un contexto de especulaciones sobre su estado de salud, alimentadas por el hermetismo que caracteriza al régimen norcoreano.

Las ausencias públicas alimentan las especulaciones

La falta de información independiente sobre la salud del dirigente dificulta verificar las versiones que circulan durante sus ausencias públicas.

En 2020, la desaparición temporal de Kim de la escena pública también generó rumores sobre una posible enfermedad. Posteriormente, el mandatario reapareció, lo que redujo parte de las especulaciones.

La reciente visita a la exposición vuelve a situar la salud de Kim Jong-un bajo la atención internacional, aunque por ahora no existe información oficial que confirme las versiones sobre una hemorragia cerebral o un supuesto coma.

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