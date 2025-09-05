Apenas entrando en la adolescencia, Kim Ju-ae acompaña a su padre en lanzamientos de misiles y actos con altos mandos del régimen. La joven consolida su presencia en la esfera política de Corea del Norte.

Más noticias

Según EFE, su participación en la visita diplomática a China indica que se familiariza con protocolos y contactos de alto nivel, proyectando su figura más allá del plano local.

La heredera podría tener 12 años

El Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano estima que Ju-ae nació en 2013 y la considera la sucesora más probable de Kim Jong-un.

Desde su primera aparición mediática en noviembre de 2022, cuando asistió al lanzamiento de un misil balístico intercontinental de la mano de su padre, su exposición pública no ha hecho más que aumentar.

Los medios estatales norcoreanos la describen como “la hija querida” y “la hija respetada”, títulos reservados para quienes están destinados a desempeñar un papel político relevante, según EFE.

Kim Jong-un participa en posiciones de honor

El acto en Pekín mostró a Ju-ae en posiciones de honor, acompañada por su influyente tía Kim Yo-jong, mientras su madre, Ri Sol-ju, permaneció en un segundo plano o ausente en algunos eventos.

Cheong Seong-chang, vicepresidente del Instituto Sejong, destacó que la joven recibió el mismo protocolo que se otorga al “número dos” de Corea del Norte, lo que refuerza la percepción de su preparación para roles de liderazgo.

Aunque el patriarcado norcoreano podría representar un obstáculo, bajo Kim Jong-un las mujeres asumieron roles más visibles, como lo demuestra la influencia de su hermana y de la ministra de Exteriores. Su creciente proyección pública la perfila como la figura femenina con mayores opciones de llegar a lo más alto del poder, convirtiéndose potencialmente en la primera “reina” de la dinastía Kim.

Enlace externo: Kim Jong-un

Con información de EFE