La campaña del presidente Joe Biden estrenó este lunes 1 de junio 2024, un nuevo anuncio televisivo y digital. Así defiende su fortaleza para seguir gobernando Estados Unidos, en un momento en el que está siendo fuertemente cuestionado por su actuación en el debate la semana pasada.

Titulado “I know” (“lo sé”), en el video aparecen imágenes de Biden en un mitin celebrado en Carolina del Norte el día después del debate en el que el presidente clama: “Cuando te derriban, te levantas“.

Todo ello intercalado con imágenes de Donald Trump con las que se denuncia “las mentiras” que el expresidente (2017-2021) pronunció en el debate del pasado 27 de junio.

“En el anuncio, el presidente Biden apunta a las mentiras de Trump en el escenario del debate. Desde sus mentiras sobre la gran economía que creó y su fracaso durante la pandemia y su mayor mentira de tratar de eludir su responsabilidad por la insurrección que alentó el 6 de enero”, apuntó.

El anuncio de 60 segundos se transmitirá por televisión y plataformas digitales en los estados bisagra. Se centrará en grupos demográficos clave para el voto como los jóvenes, por lo que se emitirá en cadenas como ESPN, TNT, Bravo, FX, Freeform y Comedy Central.

El anuncio también se transmitirá en programación deportiva y otros momentos de gran audiencia, como el estreno de la temporada del popular programa de telerealidad ‘The Bachelorette’, explicó la campaña.

El comercial llega después de que el Partido Demócrata tuvo un intenso fin de semana. Con más de 1 500 eventos de campaña en los estados clave, y se hayan logrado recaudar desde el jueves 33 millones de dólares en donaciones.

“Los estadounidenses merecen un presidente que no retroceda ante una pelea y ese es Joe Biden. Ese es el espíritu sobre el que se construyó este país y es lo que el presidente Biden lleva todos los días a su trabajo como Comandante en Jefe”, apuntó el director de comunicaciones de campaña, Michael Tyler.

Durante el fin de semana continuaron las voces críticas con la actuación del presidente en el debate. Se lo vio desorientado por momentos, una situación que avivó las críticas por su avanzada edad, 81 años.

En una entrevista en MSNBC el domingo el legislador demócrata Jamie Raskin reconoció que el Partido Demócrata está manteniendo “conversaciones honestas, serias y rigurosas” tras la actuación de Biden.

El legislador consideró que “obviamente hubo un gran problema”. Aseguró que también hay una “tremenda reserva de afecto y amor” por el presidente dentro del partido, lo que hace que esta sea “una situación difícil”.

Raskin dijo que, independientemente de lo que el presidente Biden decida, el Partido Demócrata “va a estar unificado”. Él estará “en el centro mismo” de las deliberaciones, incluso en la Convención Demócrata que se celebrará en agosto en Chicago.

“Ya sea Biden el candidato o sea otra persona, él será el orador principal en nuestra convención. Será la figura en torno a la cual nos uniremos para avanzar y vencer a las fuerzas del autoritarismo y la reacción en el país”, afirmó Raskin. Kamala Harris también se pronunció sobre Biden en su cuenta de X.

This election is between Donald Trump, who lies, and Joe Biden, who leads.



Watch our new ad. pic.twitter.com/Pz72vLP6ZY