En medio de la creciente preocupación sobre la capacidad de Joe Biden para llevar a cabo un segundo mandato presidencial, los demócratas han explorado la posibilidad de reemplazarlo como su candidato para las elecciones de 2024. Así, Kamala Harris aparece en escena.

Esta situación se ha intensificado tras el informe del fiscal especial Robert Hur, que cuestiona la aptitud mental de Biden debido a su avanzada edad y lapsos de memoria. A esto se suman las críticas del estado de salud de Biden luego del debate frente a Donald Trump.

¿Kamala Harris podría ser candidata?

El proceso para sustituir a un candidato presidencial después de las primarias no es sencillo. Según las reglas del Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés), si un candidato se retira voluntariamente o se incapacita, el partido puede nombrar un reemplazo en su Convención Nacional, prevista para agosto de 2024.

Sin embargo, esto solo puede ocurrir si Biden decide dar un paso al costado o si sufre una incapacidad grave​.

A pesar de la presión, Biden y su equipo han mantenido que seguirá siendo el candidato. Sin embargo, figuras prominentes dentro del partido, como el exasesor de Obama, David Axelrod, han sugerido públicamente que Biden debería considerar retirarse para evitar una derrota en las elecciones generales contra Donald Trump, el principal contendiente republicano​.

Si Biden optara por no aceptar la nominación tras finalizar las primarias, liberaría a sus delegados para que apoyen a otro candidato. Este escenario abriría una competencia intensa entre los posibles sucesores, incluyendo al gobernador de California, Gavin Newsom, y otros líderes demócratas que han ganado visibilidad nacional​.

¿Un error para los demócratas?

Daniel Crespo, analista internacionalista, mencionó que puede ser un error sacar a Joe Biden de las elecciones, porque sería una decisión política muy arriesgada. “Tendría que aceptar que cometiste un error muy serio y que sobre la marcha lo estás corrigiendo”, explicó Donoso.

Para el experto, con todos los errores que puede tener la sociedad estadounidense, eso se vería mal y terminarían dando la razón a Donald Trump cuando dijo que hicieron mal las cosas y que eligieron de manera errada al candidato.

Lo que generaría quitara Biden de las elecciones sería debilitar más a los demócratas que ya se han visto perdidos luego del debate el pasado 27 de junio de 2024.

Aunque es posible reemplazar a Biden como candidato demócrata, el proceso está lleno de desafíos tanto procedimentales como políticos.

La decisión final dependerá en gran medida de la voluntad de Biden para retirarse y de la capacidad del partido para unificar a sus delegados en torno a un nuevo candidato antes de la convención de agosto.

¿Qué dice la prensa internacional sobre el debate Joe Biden y Donald Trump?

El debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden celebrado el jueves pasado se convirtió en un evento clave de la campaña electoral. Organizado por CNN, el debate fue intensamente cubierto por los principales medios de comunicación de Estados Unidos.

La mayoría de los análisis coincidieron en que Biden tuvo un desempeño que dejó al Partido Demócrata en estado de alerta de cara a las elecciones del 5 de noviembre.

The New York Times

The New York Times tituló: “Las complicaciones de Biden en el debate alarman a los demócratas”. Columnistas como Nicholas Kristoff y Thomas Friedman sugirieron que Biden debería considerar dar un paso al costado por el bien del partido.

Here’s a look at how much time President Biden and Donald Trump spent attacking and talking over each other during this year’s first presidential debate. https://t.co/ufYM9wJ8KJ pic.twitter.com/AzwY0WYaps — The New York Times (@nytimes) June 28, 2024

En sus artículos, destacaron que la actuación del presidente en el debate generó dudas sobre su capacidad para liderar un segundo mandato.

Washington Post

Tanto el Washington Post como la influyente revista digital Politico también reflejaron la preocupación de los demócratas sobre la candidatura de Biden. “Los demócratas entran en pánico ante Biden y dudan de su futuro” y “Los demócratas consideran lo impensable: es hora de que Biden se vaya” fueron algunos de los titulares. Las publicaciones resaltaron la dificultad de Biden para conectar con votantes jóvenes y responder a los ataques de Trump.

President Biden and former president Donald Trump traded barbs over Trump’s felony conviction in his New York hush money trial during Thursday’s debate.



Biden addressed Trump’s case directly by saying Trump had sex with a porn star while his wife was pregnant.… pic.twitter.com/e3ktseDmxa — The Washington Post (@washingtonpost) June 28, 2024

Wall Street Journal y New York Post

El Wall Street Journal y el New York Post, pertenecientes a medios conservadores, también se enfocaron en el desempeño de Biden. El Journal informó sobre debates internos entre demócratas sobre si reemplazar a Biden, mientras que el Post describió su actuación en el debate como “simplemente triste”.

CNN y Fox News

CNN y Fox News, usualmente en extremos opuestos del espectro político, coincidieron en su evaluación del debate. Ambos medios calificaron la actuación de Biden como “desastrosa” y señalaron un posible impacto negativo en su candidatura.

Una encuesta rápida de CNN mostró que el 67% de los votantes consideró que Trump ganó el debate, lo que subrayó la difícil posición en la que quedó Biden tras el evento.