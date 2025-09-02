Dos exprovinciales jesuitas, Ramón Alaix y Marcos Recolons, ambos ciudadanos españoles, fueron sentenciados por el delito de encubrimiento en el caso de los abusos sexuales cometidos por el fallecido sacerdote Alfonso Pedrajas.

Un tribunal de Bolivia emitió el dictamen este martes, 2 de septiembre de 2025. El fallo correspondió a un año de prisión.

Jesuitas recibieron condena relacionada a abusos sexuales en Bolivia

“Ambos acusados han sido hallados culpables (…) y se han dispuesto otras medidas de protección para las víctimas”, confirmó a EFE Edwin Alvarado, portavoz de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS).

Aunque la sentencia ordena el cumplimiento de la pena en la cárcel pública de Cochabamba, Alaix y Recolons, ambos mayores de 80 años, podrían acogerse al perdón judicial. Esta figura se encuentra permitida en Bolivia para condenas menores a tres años. Por ello, es probable que no ingresen a prisión.

El caso Pedrajas y una red de encubrimiento

La investigación se remonta a la publicación, en abril de 2023, de un reportaje del diario El País. En esta se revelaron fragmentos del diario personal de Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009.

En el texto, el sacerdote confesaba haber abusado sexualmente de decenas de menores mientras dirigía el Colegio Juan XXIII de Cochabamba entre 1971 y los años 90.

La Comunidad sostiene que las víctimas de Pedrajas serían alrededor de 200, más del doble de las 85 mencionadas por el sacerdote en su diario. Dichos abusos ocurrieron en internados, áreas rurales y colegios administrados por los jesuitas.

Los argumentos para la sentencia

Durante el juicio, la Fiscalía demostró que los exprovinciales ocultaron las denuncias de abusos sexuales contra Pedrajas y omitieron su deber de informar a las autoridades. La evidencia incluyó cartas firmadas por miembros de la orden jesuita que documentaban los hechos.

La sentencia contra Alaix y Recolons no quedaría ahí. Esta marcaría un precedente en al menos cuatro nuevos procesos contra otros presuntos encubridores de abusos cometidos por una docena de jesuitas ya fallecidos, según la CBS.

Edwin Alvarado expresó que el objetivo de las víctimas no es la cárcel, sino la construcción de una verdad histórica. El siguiente paso será enfrentar en juicio a los encubridores del también sacerdote español Luis Roma, denunciado en 2019 por presuntos abusos sexuales contra menores de entre seis y doce años.

Silencio institucional en la congregación

Desde hace varios meses, la Compañía de Jesús en Bolivia ha evitado pronunciarse públicamente sobre estos casos. Tampoco ha emitido comunicados en su sitio web oficial ni en redes sociales.

Las víctimas han anunciado que emprenderán acciones legales contra más de una decena de jesuitas aún con vida, quienes habrían tenido conocimiento de los abusos y no actuaron.

Los procesos judiciales apuntan a la identificación de más de 500 víctimas, lo que posiciona este escándalo como uno de los casos de pederastia más graves de América Latina vinculados a una congregación religiosa.

Con información de EFE

