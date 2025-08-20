La Comisión de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes de la Asamblea Nacional convocó a comparecencias por el caso de supuesto abuso sexual a menores de edad por parte de un sacerdote que se despeñaba en Olón, quien fue separado de sus funciones por parte de la Conferencia Episcopal.

En un comunicado, la Comisión informó que, dentro del proceso de fiscalización por violencia sexual institucional y clerical que lleva desde el 14 de julio de 2025 y ante los hechos registrados este 15 de agosto en Olón, se realizan varias comparecencias. Estas están previstas para este miércoles, 20 de agosto de 2025.

El hecho se dio en la provincia de Santa Elena, donde se involucra al sacerdote en conductas supuestamente indebidas con menores de edad.

Las personas que comparecen

Las comparecencias están previstas a partir de las 15:30:

Monseñor Andrés Carrascosa Coso , nuncio Apostólico en Ecuador

, nuncio Apostólico en Ecuador Wilson Mentor Toainga Toainga , fiscal General del Estado

, fiscal General del Estado Harold Burbano Villarreal, ministro de Inclusión Económica y Social

César Córdova Valverde, defensor del Pueblo del Ecuador

Sara Oviedo Fierro, representante de la Coalición de Lucha contra la Violencia Sexual en Espacios de Fe

Comisión general para recibir a la ciudadanía.

#ATENCIÓN | #SantaElena: #FiscalíaEc inició –de oficio– una investigación previa por presunto #AbusoSexual, que involucraría a un clérigo que habría sido encontrado con varios adolescentes al interior de una vivienda. El hecho se registró la noche del 15 de agosto en #Olón. pic.twitter.com/R8iUi93jjf — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 17, 2025

Los antecedentes del caso del sacerdote

La Fiscalía General del Estado inició de oficio una investigación previa por un supuesto caso de abuso sexual que involucra a un clérigo en la comuna de Olón, provincia de Santa Elena.

El hecho se registró cuando el religioso habría sido encontrado en el interior de una vivienda junto a varios adolescentes, el pasado 15 de agosto de 2025.

La Fiscalía señaló que esta investigación busca esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

En este caso, la investigación se centra en la posible vulneración de derechos de los adolescentes encontrados en compañía del clérigo.

En Ecuador, la violencia sexual a niños, niñas y adolescente es una realidad cercana y alarmante. El Informe Técnico sobre el tema (2024) de la Defensoría del Pueblo recoge que, según cifras oficiales, en el 65% de agresiones los autores fueron integrantes del núcleo familiar o personas cercanas a la víctima.

