La Fiscalía General del Estado inició de oficio una investigación previa por un supuesto caso de abuso sexual que involucra a un clérigo en la comuna de Olón, provincia de Santa Elena.

El hecho se registró cuando el religioso habría sido encontrado en el interior de una vivienda junto a varios adolescentes, el pasado 15 de agosto.

Las autoridades confirmaron que activaron los protocolos establecidos para este tipo de casos. Personal especializado acudió al lugar y verificó la situación que generó alarma entre los habitantes de la comunidad.

La Fiscalía señaló que esta investigación busca esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

En este caso, la investigación se centra en la posible vulneración de derechos de los adolescentes encontrados en compañía del clérigo.

En Ecuador, la violencia sexual a niños, niñas y adolescente es una realidad cercana y alarmante. El Informe Técnico sobre el tema (2024) de la Defensoría del Pueblo recoge que, según cifras oficiales, en el 65% de agresiones los autores fueron integrantes del núcleo familiar o personas cercanas a la víctima.

#ATENCIÓN | #SantaElena: #FiscalíaEc inició –de oficio– una investigación previa por presunto #AbusoSexual, que involucraría a un clérigo que habría sido encontrado con varios adolescentes al interior de una vivienda. El hecho se registró la noche del 15 de agosto en #Olón. pic.twitter.com/R8iUi93jjf — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 17, 2025

Los pronunciamientos sobre el caso

“La Gobernación de Santa Elena expresa su profunda preocupación y repudio frente a los supuestos hechos ocurridos el viernes 15 de agosto en la iglesia católica Misericordia de Dios, en la comuna Olón, parroquia Manglaralto, donde se encontró a un sacerdote junto a tres menores de edad en circunstancias que deben ser investigadas”, indicó la entidad en un comunicado.

La diócesis de Santa Elena, provincia a la que pertenece la localidad en la que el clérigo trabajaba, informó sobre la separación del cargo del sacerdote.

“Comunicamos que el obispo de Santa Elena, diócesis a la que pertenece la parroquia de Olón, ha procedido a separar al sacerdote D.S. de su oficio pastoral mientras duren las investigaciones civiles y canónicas, activando todos los protocolos que la Iglesia ha establecido para garantizar el cuidado y protección de las posibles víctimas”, indicó la institución.

Según la diócesis, la posición de la Iglesia Católica es de “cero tolerancia e impunidad ante cualquier acto inmoral que pueda producirse”.

Desde la Iglesia se aseguró que colaborarán con las investigaciones que están en marcha y que aspiran “que lo más pronto posible este hecho se esclarezca y prevalezca la verdad”.

En redes sociales se viralizó un video en el que varios ciudadanos están en los exteriores de la casa del clérigo y le reclaman por, aparentemente, estar en ropa interior al igual que un menor de edad. Una ciudadana lo llama “pedófilo“.

“Quieren seguir lanzando la piedra, lancen la piedra, yo no tengo ningún problema y en mi conciencia yo no he hecho nada. Ellos vienen, yo no voy a negar, son amigos, son acólitos, vienen, aquí todos son libres, yo no les tengo aquí retenidos a nadie, si quieren pregúnteles a cada uno”, mencionó el sacerdote acompañado por un joven.

Pronunciamientos desde la Asamblea Nacional

La Comisión de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional solicitó la activación inmediata de protección a los menores involucrados.

“Recordamos que ninguna investidura religiosa, política o social otorga impunidad frente a delitos contra la niñez”, indicó en un comunicado.