Ivonne Baki defiende su perfil como candidata a la ONU en EE.UU.

Durante su intervención en la sede central del organismo en Nueva York, la exministra y diplomática ecuatoriana, Ivonne Baki, expuso este jueves 20 de agosto de 2026, sus credenciales como candidata a la ONU para ocupar la Secretaría General.

En su comparecencia, según informa EFE, la postulante relató cómo sus más de dos décadas de vida en medio de la guerra civil libanesa y su amplio recorrido en relaciones exteriores forjaron su vocación hacia la resolución de controversias internacionales.

Propuesta de paz como candidata a la ONU

“Estuve allí en Líbano más de 20 años bajo las bombas. Mis hijos nacieron bajo las bombas, y la música que los hacía dormir eran las bombas. Hago esto porque creo en la paz para las generaciones futuras y también para las actuales”, expresó Baki ante los medios de comunicación.

Según EFE, la aspirante, hija de inmigrantes libaneses y poseedora de doble nacionalidad, oficializó su postulación el martes bajo el patrocinio del Reino de Tonga y participó en un diálogo interactivo en la Asamblea General junto a otros siete postulantes al máximo cargo de la organización.

Recorrido diplomático en Washington, Oriente Medio y Europa

En su diálogo con periodistas en idiomas inglés y árabe, Baki repasó sus tres décadas de carrera pública representando a Ecuador.

Recordó sus 10 años como embajadora en Washington, su gestión diplomática en Catar con jurisdicción concurrente en siete naciones de Oriente Medio, y sus últimas misiones desempeñadas en Francia y Mónaco.

“Regresé y ahora soy candidata a secretaria general de las Naciones Unidas porque creo que, para lograr la paz en el mundo, necesitamos a la ONU», remarcó.

Gestión de conflictos internacionales y reformas institucionales

Al abordar escenarios de conflicto internacional, tomando como referencia la guerra en Ucrania, señaló que si la institución no logró evitar las hostilidades, debe encontrar salidas rápidas y beneficiosas para ambas partes con el fin de frenar la pérdida de vidas.

Asimismo, afirmó que no ha visitado Gaza, Palestina ni Israel, pero prometió acudir a cualquier territorio en disputa si llega a liderar el organismo.

Por otra parte, según reporta EFE, en declaraciones traducidas al inglés, la diplomática enfatizó que la ONU necesita reformas estructurales debido a que los métodos actuales no están funcionando.

Diálogo con potencias y países pequeños

Respecto a su vínculo con la administración de Estados Unidos y otros gobiernos, Baki subrayó que su línea de trabajo se basa en entablar conversaciones con todos los actores políticos, mencionando acercamientos previos con autoridades de EE.UU., Ecuador y Líbano.

De igual manera, se definió como ciudadana del mundo y reivindicó la importancia y representatividad de las naciones insulares y estados pequeños en el tablero global.

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