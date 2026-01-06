El Instituto Nobel aclaró que un Premio Nobel no puede revocarse ni transferirse a terceros, luego de que la dirigente opositora venezolana María Corina Machado manifestara públicamente su intención de “compartirlo” con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

María Corina Machado manifestó su intención de compartir el Premio Nobel con Donald Trump

La aclaración surgió tras la polémica generada por las declaraciones de la líder política, galardonada recientemente con el Nobel de la Paz, informó El País de Uruguay.

Desde el organismo con sede en Oslo precisaron que la decisión del Comité Nobel es definitiva e irreversible. “El premio pertenece exclusivamente a la persona anunciada como laureada”, señalaron fuentes del Instituto, subrayando que no existe ninguna figura legal que permita transferir o compartir formalmente el reconocimiento con terceros, según recogió El País de Uruguay.

No obstante, aclararon que el dinero asociado al premio puede ser utilizado libremente por el ganador, incluyendo donaciones o apoyos a causas que considere pertinentes.

Machado reiteró su agradecimiento a Donald Trump durante una entrevista televisiva, en la que elogió las “valientes acciones” de su gobierno en el reciente operativo internacional que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

La opositora, sin embargo, reconoció que no ha mantenido conversaciones directas con el mandatario estadounidense en las últimas semanas.

De acuerdo con un análisis publicado por The Washington Post y citado por El País de Uruguay, la situación en torno al Nobel habría generado tensiones en la relación entre Machado y Trump.

Donald Trump habría visto con recelo la aceptación del galardón

El presidente estadounidense habría visto con recelo la aceptación del galardón por parte de la dirigente venezolana, dado que él mismo había expresado en varias ocasiones su aspiración a recibir ese reconocimiento internacional.

Ese enfriamiento del vínculo político tendría consecuencias estratégicas. Según el rotativo uruguayo, Trump no estaría dispuesto a respaldar a Machado como figura central de una eventual transición política en Venezuela, un escenario que Washington evalúa tras la captura de Maduro.

