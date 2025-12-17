María Corina Machado acude a citas médicas tras dejar Oslo

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La líder de la oposición de Venezuela y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, es atendida por un especialista para su “pronta y total” recuperación de una fractura de vértebra.

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María Corina Machado ya no se encuentra en Oslo

La información fue emitida este miércoles, 17 de diciembre de 2025, el coordinador internacional del partido Vente Venezuela (VV), Pedro Urruchurtu, que confirmó la salida de la exdiputada de Oslo.

El dirigente confirmó además que la exdiputada ya no se encuentra en Oslo, ciudad a la que viajó para recibir el galardón, según EFE.

“María Corina Machado se encuentra bien y durante estos días está atendiendo citas médicas con un especialista en función de su pronta y total recuperación”, indicó Urruchurtu. El comunicado fue difundido en la red social X. No obstante, el dirigente no ofreció detalles sobre la ubicación actual de la líder opositora, de acuerdo con EFE.

El lunes, 15 de diciembre de 2025, el diario noruego Aftenposten informó que Machado se fracturó una vértebra durante su complejo traslado a Oslo. Según ese medio, la dirigente fue examinada en el Hospital Universitario de Ullevål, donde los médicos detectaron varias lesiones, entre ellas la fractura vertebral.

María Corina huyó de Venezuela

Las lesiones, según las versiones recogidas, se produjeron cuando Machado huyó de Venezuela en un pequeño barco pesquero, en medio de condiciones meteorológicas adversas, con fuertes vientos y oleaje.

La información fue confirmada también por Magalli Meda, portavoz de Machado, quien aseguró que la dirigente regresará a Venezuela una vez concluida su atención médica. Pese a la lesión en la espalda, la líder opositora mantuvo una agenda activa durante su estancia en Noruega, que incluyó una visita al Parlamento noruego (Storting), informó EFE.

Machado llegó a Oslo en la madrugada del jueves tras viajar en secreto desde Venezuela hasta la isla de Curazao y posteriormente volar a Noruega con escala en Estados Unidos.

La dirigente no pudo asistir a tiempo a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz, celebrada el miércoles, por lo que el galardón fue recibido en su nombre por su hija, Ana Corina Sosa Machado.

Enlace externo: María Corina Machado

Con información de EFE