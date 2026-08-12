Insólito operativo para proteger a Trump: el Servicio Secreto lo trasladó en un camión de catering

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó el martes, 11 de agosto de 2026, por qué cambió de avión de forma encubierta durante su paso por Turquía el pasado julio. El mandatario afirmó que siguió las instrucciones del Servicio Secreto ante el riesgo de un posible ataque contra la aeronave.

“Yo solo sigo sus instrucciones”, declaró Trump a bordo del Air Force One. Según el presidente, los responsables de su seguridad consideraron necesario aplicar otras medidas para protegerlo. “Hago lo que me dicen”, añadió.

La explicación llega después de que EFE informara sobre las revelaciones publicadas por The Washington Post y The New York Times. Ambos diarios detallaron el operativo ocurrido el 8 de julio en Ankara, tras la cumbre de la OTAN.

Trump fue trasladado en secreto a otro avión

Según la información divulgada por los medios estadounidenses, Trump abordó inicialmente el Air Force One. Después, el Servicio Secreto lo trasladó de manera discreta en un camión de catering hasta otro avión militar estacionado en la pista.

La medida se tomó ante la posibilidad de un ataque de Irán, en el contexto del conflicto que mantiene con Estados Unidos.

Trump aseguró que recibe numerosas amenazas y defendió la decisión de sus equipos de seguridad. “Creo que yo soy el que más”, afirmó al referirse a las advertencias que recibe.

EFE señaló que el cambio secreto de aeronave generó reacciones divididas. Algunos consideran que fue una medida adecuada para reducir los riesgos. Otros cuestionaron que los periodistas que acompañaban al presidente no fueran informados.

Air Force One habría servido como señuelo

Uno de los aspectos que generó mayor controversia fue el uso del Air Force One como posible señuelo. El avión transportaba a periodistas y personal de la Casa Blanca mientras Trump era trasladado a otra aeronave.

“El avión en el que volé corría mayor riesgo”, explicó el presidente. A su juicio, esa aeronave habría sido el objetivo más probable en caso de un ataque.

Trump también aseguró que no confía en Teherán. “Soy la última persona que confía en Irán”, sostuvo.

EFE indicó que el episodio recuerda una operación similar durante la presidencia de Bill Clinton. Aquella maniobra también se mantuvo en secreto durante años. La controversia ahora se centra en las medidas de seguridad aplicadas a Trump y en el papel del Air Force One como señuelo.

Con información de EFE

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