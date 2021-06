India suma 30 millones de contagios, preocupada por la nueva variante Delta Plus

EFE

La India superó este miércoles 23 de junio del 2021 los 30 millones de infecciones por coronavirus desde el inicio de la pandemia, al tiempo que las autoridades comienzan a preocuparse por la aparición de una nueva variante del virus, conocida como Delta Plus.

El país asiático registró 50 848 nuevos contagios de covid-19 en las últimas 24 horas, elevando el número total de infecciones a más de 30 millones, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Salud indio.

La India es el segundo país más afectado del mundo en términos absolutos por el coronavirus, solo por detrás de Estados Unidos, que cuenta con 33,5 millones de contagios, según la Universidad Johns Hopkins.

El país superó igualmente la barrera de los 390 000 fallecimientos desde el inicio de la pandemia, al registrar este 23 de junio 1 358 muertes.



Pese a estas cifras, los contagios se encuentran a la baja en el país asiático, mostrando los mejores números reportados en más semanas.

La India experimentó una virulenta segunda ola del coronavirus que alcanzó su pico a mediados de mayo con más de 400 000 diarios, lo que provocó una sobrecarga en su sistema de salud que dejó dramáticas imágenes de hospitales y crematorios saturados.

Nueva variante Delta Plus

La detección en la India de una nueva variante del coronavirus, conocida como Delta Plus y de la que se han identificado unos 40 casos, inquieta en la India por su mayor capacidad de transmisión.

“La variante Delta Plus se ha detectado de forma esporádica en Maharashtra (oeste), Kerala (sur) y Madhya Pradesh (centro), con unos 40 casos detectados hasta ahora”, dijo este 23 de junio el ministro de Salud indio, Harsh Vardhan, en Twitter.



Se trata de una mutación de la variante Delta identificada por primera vez en la India (B.1.617.2), a la que se considera responsable en buena parte por el espectacular aumento de los casos en el país asiático, indicó el Consorcio de Secuenciación del genoma del SARS-CoV-2 de la India (INSACOG) en un comunicado.



El Gobierno indio ha clasificado la Delta Plus como “variante preocupante” debido a su mayor capacidad de transmisión.



Los estados que hayan detectado su presencia deberían tomar medidas inmediatas para aislar los focos de infección y aumentar el número de pruebas de coronavirus, así como potenciar la campaña de vacunación, señaló hoy el Ejecutivo en un comunicado.



El virólogo Jayaprakash Muliyil, presidente del Comité Asesor Científico del Instituto Nacional de Epidemiología, afirmó a Efe que por el momento faltan datos para afirmar que es más peligrosa que otras variantes.



“La hemos calificado como una variante preocupante porque Delta ha cambiado (…) pero por el momento no hemos observado nada perjudicial. Una mutación puede implicar una mayor tasa de contagio o de mortalidad, pero no hay información disponible” sobre la Delta Plus, dijo Muliyil.



El virólogo destacó que es difícil evaluar la extensión de estas variantes del coronavirus en un país como la India, cuya capacidad para secuenciar el genoma de las pruebas de coronavirus es limitada aunque, según Muliyil, cada vez está más preparada.

5,4 millones de dosis administradas

La India administró este miércoles 5,4 millones de vacunas, en el marco de una campaña que es vista por las autoridades como la mejor defensa contra el coronavirus.

Esta cifra supone un descenso respecto al récord de más de 8 millones de dosis administradas en un solo día, el lunes 21 de junio, aunque es una mejoría respecto a los números de las últimas semanas.

La nación asiática se había marcado el objetivo de administrar un total de 600 millones de dosis antes de agosto, aunque la escasez de vacunas ha retrasado considerablemente este ambicioso programa.