La India marca récord de vacunación con 8 millones de dosis en una jornada

La India marcó este lunes 21 de junio de 2021 un nuevo récord en su campaña de vacunación contra el covid-19 al administrar más de ocho millones de dosis en una sola jornada, el mismo día en que se permitió a mayores de 18 años optar por la inmunización de manera gratuita.

De acuerdo con los datos oficiales, este país de 1 350 millones de habitantes administró hoy 8,2 millones de vacunas contra la covid-19 en todo el país, un número que duplica los datos diarios logrados hasta ahora.

Así, la India suma mas de 283 millones de dosis tras poco más de cinco meses de campaña. Esto se desglosa en 233 millones de personas que recibieron al menos una dosis, y 50,5 millones que completaron las dos rondas necesarias.

“Las cifras récord de vacunación son alentadoras. La vacuna sigue siendo nuestra arma más poderosa para combatir la covid-19 (…) bien hecho India”, publicó en twitter el primer ministro indio, Narendra Modi.

Today’s record-breaking vaccination numbers are gladdening. The vaccine remains our strongest weapon to fight COVID-19. Congratulations to those who got vaccinated and kudos to all the front-line warriors working hard to ensure so many citizens got the vaccine.



Well done India!