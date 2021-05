India detecta un aumento de infecciones por un hongo letal en casos de covid-19

La India detectó un ligero aumento de la presencia de mucormicosis, una infección extraña y en ocasiones letal que se conoce popularmente como “hongo negro“, en pacientes con patologías muy específicas que han contraído el coronavirus.

Las autoridades sanitarias indias divulgaron una recomendación sobre las causas, diagnóstico y tratamiento de la mucormicosis, que aunque pueda aparecer en pacientes de coronavirus, es una infección previa a la pandemia y no está relacionada directamente con el covid.

“Esta infección por hongos afecta principalmente a personas que están tomando medicamentos para otros problemas de salud que reducen su capacidad para combatir patógenos ambientales“, aseguró el Grupo de Trabajo Nacional indio para el covid-19, advirtiendo de que la mucormicosis puede ser fatal si no se trata.

Así, anotó, “los senos paranasales o los pulmones de estos individuos se ven afectados después de que se inhalan del aire las esporas de los hongos”.

El doctor especialista en enfermedades infecciosas Atul Patel explicó este 11 de mayo del 2021 a Efe que esta infección por hongos, que ya había sido detectada antes de la pandemia tanto en la India como en otros países, afecta sobre todo a “pacientes con una diabetes no controlada o que tienen algunas complicaciones por la diabetes”.

In this audio interview conducted on May 4, 2021, the editors are joined by Mumbai pulmonologist Zarir Udwadia, who assesses the current surge of #COVID19 cases in India, its underlying causes, and its global implications. #IDTwitter