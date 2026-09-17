La IA aún no supera a los humanos al reconocer objetos

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Los sistemas basados en inteligencia artificial (IA) tienen dificultades para reconocer objetos cuando sus formas generales aparecen distorsionadas. A diferencia de los humanos, los modelos actuales no interpretan las imágenes de la misma manera.

Más de 200 modelos bajo análisis

Un estudio publicado en la revista iScience puso a prueba más de 200 redes neuronales profundas. Ninguna logró reproducir por completo los patrones humanos de reconocimiento visual, según el investigador Biyu He, de la Universidad de Nueva York, citado por EFE.

Las personas identifican objetos mediante varias pistas. Entre ellas están la textura, los detalles internos y la silueta general. Incluso cuando algunos elementos cambian, el cerebro puede reconocer un gato, una mariposa o un automóvil.

Las máquinas, en cambio, pueden confundirse ante pequeñas modificaciones de una imagen. Su funcionamiento depende de patrones aprendidos a partir de grandes cantidades de fotografías.

La forma global marca la diferencia

Para realizar el experimento, los investigadores modificaron de forma sistemática imágenes de distintos objetos. Alteraron sus formas generales, partes internas y texturas.

Después compararon el desempeño de personas con el de decenas de modelos avanzados de visión artificial. Los algoritmos obtuvieron peores resultados cuando debían basarse únicamente en la forma global.

El equipo concluyó que la capacidad humana para aprovechar esa información visual continúa siendo superior. EFE explicó que los resultados muestran una diferencia entre la percepción humana y los sistemas entrenados con fotografías realizadas por personas.

Posibles avances para la tecnología

Los autores consideran que el estudio ofrece una nueva forma de evaluar la visión artificial. También podría ayudar a diseñar modelos más parecidos al funcionamiento visual humano.

Estas mejoras tendrían aplicaciones prácticas. Entre ellas figuran dispositivos de asistencia e interfaces cerebro-ordenador, que podrían ayudar a personas con discapacidad a interactuar mejor con el mundo real, informó EFE.

Con informacíón de EFE

Más información sobre inteligencia artificial