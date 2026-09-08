Cinco herramientas de inteligencia artificial para crear videos a partir de texto e imágenes

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

La producción de video con inteligencia artificial ha dejado de depender de una sola plataforma para convertirse en un ecosistema accesible desde múltiples alternativas.

Actualmente, distintas herramientas permiten transformar una descripción escrita, una imagen estática o una combinación de referencias en clips con movimiento, efectos y diversos estilos visuales.

Estas opciones facilitan el desarrollo de conceptos audiovisuales sin necesidad de recurrir a una producción tradicional.

1. ‘Flow’ lleva la inteligencia artificial a la creación de videos

Esta plataforma de Google utiliza el modelo Veo para generar y editar secuencias a partir de texto o imágenes.

Incluye creación de storyboards y edición por comandos en lenguaje natural, con un acceso gratuito de 50 créditos diarios renovables.

2. ‘Kling’ convierte textos e imágenes en videos

Kling convierte texto o fotos en escenas animadas, integrando audio, sincronización labial y consistencia de personajes entre tomas.

Incluye un sistema de prueba con créditos gratuitos que varían según el modelo, duración y resolución elegidos.

3. ‘Hailuo’ genera videos a partir de textos e imágenes

Desarrollada por MiniMax, ‘Hailuo’ transforma texto e imágenes en video con su modelo Hailuo 03, capaz de generar efectos sonoros y diálogos sincronizados.

Funciona mediante un sistema de créditos que permite probar la herramienta antes de pagar.

Cinco plataformas de inteligencia artificial para generar videos desde texto e imágenes.

4. ‘PixVerse’ transforma imágenes en videos con inteligencia artificial

PixVerse permite ajustar parámetros como iluminación, tipo de plano y estilo desde texto o imagen.

Su plan gratuito otorga 60 créditos iniciales y 30 créditos diarios renovables no acumulables para adaptar contenidos a distintos formatos.

5. ‘Pika’ convierte imágenes en videos con diferentes efectos

Especializada en convertir imágenes fijas en clips breves, ‘Pika’ utiliza su modelo 2.5 para crear tomas cinematográficas y publicitarias.

Su plan gratuito incluye 80 créditos mensuales cuyo rendimiento depende de las funciones utilizadas.

La variedad de estas herramientas demuestra que la creación audiovisual con inteligencia artificial ofrece distintos puntos de entrada para experimentar y estructurar ideas antes de contratar un servicio de pago.

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