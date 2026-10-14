Huracán Simón sube a categoría 2 e impacta en las costas de México

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

El huracán Simón alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson mientras se desplaza frente a los estados mexicanos de Nayarit y Jalisco. Según informó EFE, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que permanezca semiestacionario sobre el Pacífico durante los próximos dos días.

El centro del huracán se localizaba a 195 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 345 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa.

El fenómeno registraba vientos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de hasta 215 kilómetros por hora. Su desplazamiento hacia el oeste era de apenas cuatro kilómetros por hora.

Lluvias y oleaje elevado en las costas de México

Aunque no se esperan efectos significativos en las costas, el SMN advirtió sobre el oleaje elevado que provocará la circulación del ciclón.

EFE reportó que se prevén lluvias fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, en el este y sur de Nayarit. En el centro y sur de Sinaloa se esperan chubascos de entre 5 y 25 milímetros.

Además, se pronostican vientos de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en zonas costeras de Nayarit y Sinaloa.

El oleaje podría alcanzar entre 1,5 y 2,5 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Las autoridades mantienen la vigilancia por posibles vientos huracanados en las islas Marías.

México mantiene vigilancia por otros ciclones tropicales

El SMN pidió a la población extremar precauciones ante las lluvias, los vientos y el oleaje. También recomendó atender las indicaciones de Protección Civil, especialmente en las actividades de navegación marítima.

Según EFE, el organismo también informó sobre la formación de la tormenta tropical Trudy en el Pacífico mexicano. Los pronósticos contemplaban su posible intensificación durante los días siguientes.

Para la temporada de 2026, México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico, de los cuales entre cuatro y cinco podrían convertirse en huracanes mayores.

Con información de EFE

Más información sobre huracanes