El huracán Polo se desplaza por costas del Pacífico mexicano

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

El huracán Polo alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, frente a las costas del Pacífico mexicano. Se desplaza lentamente y mantiene pronóstico de lluvias intensas en estados del occidente del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), según EFE.

Trayectoria y vientos del huracán Polo

A las 09:00, el centro del ciclón estaba a 335 km al sur de Zihuatanejo, Guerrero. Presenta vientos máximos sostenidos de 270 km/h y rachas de hasta 325 km/h. El fenómeno se intensificó aceleradamente: el lunes era categoría 1, con vientos de 130 km/h, reportó EFE.

Lluvias intensas y oleaje en el Pacífico

La amplia circulación de Polo provocará lluvias de 75 a 150 mm en Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. En Jalisco se esperan precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 mm. También habrá oleaje de 5 a 6 metros en Michoacán y Guerrero, indicó el SMN citado por EFE.

Alertas y suspensión de clases por Polo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum afirmó que, por ahora, no se prevé que Polo impacte directamente en tierra.

Pidió a la población de Jalisco, Colima y Michoacán seguir los avisos de Protección Civil. Ante la intensidad del huracán, Guerrero y Michoacán suspendieron clases el 22 y 23 de septiembre, según autoridades locales y reportes de EFE.

Las autoridades advirtieron riesgos de deslaves, crecidas de ríos e inundaciones en zonas bajas. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) desplegó 1 320 trabajadores, 331 grúas y 82 plantas de emergencia en puntos estratégicos. Se recomienda seguir las indicaciones del SMN y no acercarse a la costa.

Con información de EFE

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