El huracán Polo se debilita frente a México pero mantiene alerta 

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

El huracán Polo se debilitó a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson. Sin embargo, mantiene su desplazamiento lento frente a las costas del Pacífico mexicano.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el centro del ciclón se encontraba a unos 270 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero. También estaba a 515 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.

Polo registra vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora. Sus rachas alcanzan los 295 kilómetros por hora. El sistema avanza hacia el norte a una velocidad de 4 kilómetros por hora.

EFE señaló que las autoridades no prevén que el huracán toque tierra durante las próximas horas.

Polo provocará lluvias intensas y oleaje elevado

La circulación del huracán generará lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Las precipitaciones podrían alcanzar entre 75 y 150 milímetros.

En el oeste de Oaxaca se esperan lluvias muy fuertes. También habrá vientos de hasta 90 kilómetros por hora en sectores costeros de Colima, Michoacán y Guerrero.

El oleaje será otro de los principales efectos. Se prevén olas de entre siete y nueve metros en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero.

EFE reportó que las autoridades mantienen zonas de vigilancia por condiciones de tormenta tropical en varios sectores del litoral mexicano. La medida abarca áreas de Guerrero, Michoacán y Jalisco.

Autoridades refuerzan prevención ante huracán Polo

Las autoridades advirtieron sobre posibles deslaves, desbordamientos e inundaciones. También existe riesgo de aumento en los niveles de ríos y arroyos.

Los gobiernos de Guerrero y Michoacán suspendieron las clases los días 22 y 23 de septiembre. Además, varios puertos del Pacífico mantienen restricciones a la navegación.

La Comisión Federal de Electricidad desplegó 1 320 trabajadores para atender posibles daños. También movilizó plantas de emergencia, vehículos y grúas.

La Secretaría de Marina mantiene preparado un operativo con miles de agentes y decenas de embarcaciones.

EFE indicó que las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil ante la evolución del ciclón.

Con información de EFE

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