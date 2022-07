Hombre muere tras beber una botella de licor en dos minutos

Un joven de Sudáfrica murió tras beber una botella entera de jägermeister en dos minutos para ganar una apuesta de USD 10.

Una licorería de Limpopo, Sudáfrica, realizó un reto para ver quién podía beber en menos tiempo una botella entera de jägermeister que tiene 35 grados de alcohol.

En un video publicado en redes sociales se logra ver cómo el joven bebía el licor mientras un grupo de personas aplaudía.

The South African Police Service has confirmed that a man has indeed died after consuming an entire bottle of #Jägermeister in under 5 minutes in Limpopo.



SAPS spokesperson Brigadier Mojaphelo says police are investigating an inquest docket over the incident.#TheLegalSA pic.twitter.com/xtnVg0MYU5