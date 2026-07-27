Hermanos Tate continuarán en la cárcel en Miami

Los hermanosAndrew y Tristan Tate, figuras controvertidas de las redes sociales, permanecerán al menos dos semanas más en una prisión de Miami, indica EFE.

Esto ocurre mientras la Justicia estadounidense determina si los extradita al Reino Unido, donde enfrentan acusaciones de violación y trata de personas, de acuerdo con EFE.

Defensa legal y próximos pasos

Joseph McBride, uno de los abogados de los hermanos, anunció: “Planeamos impugnar la libertad bajo fianza. Este es solo el comienzo del proceso. Estamos pidiendo al tribunal y al Gobierno los documentos originales que acompañan a las acusaciones”.

La abogada Jackie Perczek Lacayo añadió que “presentaremos la moción en dos semanas”.

Audiencia programada

Los abogados comparecieron este lunes, 27 de julio de 2026, ante la corte en representación de los Tate, quienes no se presentaron.

La jueza Lauren Louis fijó una audiencia de detención para el 13 de agosto, donde se determinará si ambos hermanos, con doble nacionalidad estadounidense y británica, continuarán en prisión o serán liberados.

Detalles del caso y acusaciones

Andrew y Tristan Tate fueron arrestados el pasado 18 de julio de 2025, en Miami tras nuevas acusaciones de violación y trata de personas por parte de la Justicia británica.

Estas acusaciones involucran a cuatro víctimas adicionales dentro de una trama de explotación sexual que ya enfrenta causas en Rumanía, Reino Unido y Estados Unidos, originalmente relacionadas con tres mujeres denunciantes.

Defensa argumenta falta de pruebas

McBride afirmó que “no hay pruebas corroborantes, ni testigos, ni se ha identificado a supuestas víctimas”.

Además, subrayó que “no hay riesgo de fuga”, dado que los hermanos han cumplido con sus obligaciones de libertad condicional en Rumanía, señala EFE.

Condiciones en prisión y reclamaciones británicas

El abogado advirtió sobre la situación “peligrosa” que enfrentan sus clientes en la prisión federal de Miami, donde están encerrados en un módulo de aislamiento.

La Justicia británica solicitó su detención inmediata alegando riesgo de fuga. De acuerdo con el tratado de extradición con EE.UU., tiene 60 días (hasta el 16 de septiembre) para remitir toda la documentación relativa al caso a la corte de Florida.

Cargos adicionales contra los hermanos Tate

La Fiscalía de la Corona (CPS) del Reino Unido detalló antes del arresto que procesará a Andrew Tate, de 39 años, por siete cargos adicionales de violación, tres por organización o facilitación de trata con fines de explotación sexual, tres por agresión causante de lesiones corporales y 19 cargos adicionales relacionados con imágenes indecentes de menores y pornografía extrema.

Por su parte, Tristan, de 38 años, enfrentará un cargo de agresión sexual, dos por violación y tres por organización o facilitación de trata con fines de explotación sexual.

Popularidad y controversia

A pesar de su popularidad en Internet, donde Andrew Tate cuenta con casi 11 millones de seguidores, ha sido vetado de plataformas como YouTube, Facebook y TikTok debido a su discurso considerado como odio.

Con información de EFE

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