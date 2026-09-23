Harvey Weinstein recibe 15 años de prisión por agresión sexual en Nueva York

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

El productor de Hollywood Harvey Weinstein recibió este miércoles una condena de 15 años de prisión en Nueva York por el cargo de agresión sexual en primer grado. Un juez impuso la pena después de que un jurado lo declarara culpable nuevamente por la acusación de Miriam Haley, exasistente de producción, quien afirmó que Weinstein la obligó a practicarle sexo oral en 2006.

Weinstein, de 74 años, escuchó la sentencia desde una silla de ruedas y pidió disculpas antes de que el magistrado dictara la pena. El delito podía acarrearle hasta 25 años de prisión. La nueva condena se produjo después de que un tribunal de apelaciones revocara en 2024 la sentencia que recibió en Nueva York en 2020 por considerar que durante ese proceso se cometieron errores procesales.

Haley volvió a declarar seis años después

El caso de Miriam Haley regresó a los tribunales durante el segundo juicio contra Weinstein. El año pasado, un jurado volvió a declararlo culpable por la agresión sexual denunciada por la exasistente de producción.

Antes de conocer la pena, Haley habló ante el juez. Dijo que no esperaba tener que revivir nuevamente lo ocurrido después de seis años del primer juicio. Según su testimonio, la agresión afectó su confianza tanto en el ámbito profesional como en el personal.

Haley describió lo ocurrido en 2006 como un secreto oscuro y doloroso que permaneció durante años. También señaló que recibió un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático (TEPT).

La denunciante recordó además que enfrentó acoso cibernético durante el proceso. También afirmó que el equipo legal de Weinstein la ridiculizó y que investigadores privados la siguieron, según CBS News.

La Fiscalía también intervino antes de la sentencia. Los fiscales pidieron al juez que impusiera 20 años de prisión y otros cinco años de libertad condicional. Además, agradecieron a Haley por su “valentía y tenacidad”.

Los representantes de la acusación sostuvieron que Weinstein nunca mostró remordimiento y que se niega a asumir la responsabilidad por el delito. También afirmaron que sus acciones constituyen una “amenaza significativa para la sociedad”. Para la Fiscalía, la condena debe servir como escarmiento para impedir que otras personas con poder abusen de esa posición.

Weinstein pidió disculpas y mantuvo su inocencia

Weinstein tuvo el último turno antes de que el juez dictara la sentencia. El productor pidió disculpas “sinceramente a quienes haya podido herir” con sus acciones. Sin embargo, después reiteró que es inocente.

“Siento verdadero remordimiento por Miriam Haley”, dijo Weinstein al juez.

El magistrado señaló que el exproductor será recordado por las numerosas películas que realizó. A la vez, sostuvo que ese recuerdo contrastará con sus acciones y con aquello en lo que se convirtió. El juez lo describió como un “depredador sexual” y como el rostro literal del movimiento #MeToo.

Durante la audiencia, el magistrado también se refirió al estado actual de Weinstein. El exproductor ha recibido diagnósticos por varias enfermedades y ya no representa una amenaza física, según el juez. Sin embargo, consideró que continúa siendo un depredador sexual.

La nueva condena se suma a otra sentencia que Weinstein cumple desde 2022 en Los Ángeles. En ese caso recibió 16 años de prisión por violación y agresión sexual.

La trayectoria judicial de Weinstein en Nueva York comenzó con la condena de 2020. En ese juicio, Haley y otra mujer lo acusaron de agresiones sexuales ocurridas en 2006 y 2013, respectivamente. Posteriormente, un tribunal de apelaciones anuló esa sentencia por errores procesales.

La acusación de Haley llevó nuevamente a Weinstein ante un tribunal de Nueva York. El nuevo juicio terminó con otra declaración de culpabilidad y, ahora, con una pena de 15 años de prisión.

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