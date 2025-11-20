La Fiscalía General del Estado logró que el Tribunal de Loja sentenció a Guido E. como autor del delito de abuso sexual contra su sobrina, una menor de edad.

Hombre recibe más de una década de cárcel por abusar sexualmente de su sobrina en Ecuador

La agresión sexual a la menor de 11 años ocurrió en junio de 2022, en la vivienda del procesado, ubicada en el sector Riveras del Macará, cantón Macará.

La pena impuesta asciende a 13 años y cuatro meses de prisión, además de una multa y el pago de una reparación integral, cuyos detalles se establecerán en la sentencia escrita.

Cómo se perpetró el abuso sexual

Durante el juicio, la Fiscalía demostró que el procesado aprovechó la relación de parentesco y confianza para acercarse a la niña. Solicitaba a la madre que le permitiera llevarla al río con la excusa de lavar ropa.

Posteriormente, la engañaba con golosinas o regalos para trasladarla a su vivienda, donde cometía el delito en su dormitorio. Los abusos se repitieron entre el 7 y el 9 de junio de 2022. La menor relató lo sucedido a su madre, quien presentó la denuncia.

Pruebas de abuso sexual presentadas por Fiscalía

La acusación se sustentó en pericias psicológicas, médico-legales y de entorno social que evidenciaron las afectaciones sufridas por la víctima.

También se incluyeron testimonios de vecinos que observaron al agresor ingresar a su casa con la niña, un perfil criminal del procesado y un informe de nexo causal. Estos elementos reforzaron la tesis de la Fiscalía y permitieron al Tribunal dictar la sentencia condenatoria.

Antecedentes del sentenciado

Guido E. ya cumple otra condena de 29 años y cuatro meses de prisión por el delito de violación contra su propia hija. Este antecedente agravó la valoración del Tribunal sobre su conducta y perfil criminal, lo que incidió en la decisión judicial.

Marco legal del abuso sexual en Ecuador

El delito de abuso sexual está tipificado en el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La norma establece una pena privativa de libertad de siete a 10 años cuando la víctima es menor de 14 años.

En este caso, la sanción superó ese rango debido a la gravedad de los hechos y los antecedentes del procesado.