Más de 13 años de cárcel para hombre que abusó sexualmente de dos niñas en Ecuador

Un juez del Tribunal de Garantías Penales sentenció a un hombre por abuso sexual contra dos menores en Loja. La decisión incluye cárcel, multa económica y medidas de protección para las víctimas.

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La sentencia (13 años y cuatro meses) emitida por la justicia ecuatoriana contempla además una multa de 40 salarios básicos unificados, equivalentes a 18 800 dólares.

También, el pago de 5 000 dólares como parte de la reparación integral.

El fallo ratificó las medidas de protección a favor de las víctimas y de sus familiares directos, con el objetivo de garantizar su seguridad y bienestar.

Según la información difundida por el Ministerio Público, el caso se convirtió en un referente de la lucha contra la violencia sexual infantil en el país, reportó EFE.

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Abuso sexual ocurrió en diciembre de 2024

El delito se produjo el 18 de diciembre de 2024 en un complejo ferial de Loja, donde el ahora condenado tenía un puesto de venta de ropa.

El Ministerio Público detalló que el agresor aprovechó la confianza generada con las niñas, de seis y siete años, quienes acudían al lugar porque sus madres también trabajaban en el complejo.

En ese contexto, el hombre abusó sexualmente de las menores. Las niñas alertaron de inmediato a sus madres, quienes denunciaron lo ocurrido ante la Policía Nacional.

Los agentes arrestaron al sospechoso en flagrancia y, posteriormente, la Fiscalía formuló cargos por abuso sexual con base en los elementos de convicción recabados.

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Impacto social y medidas de protección

El caso generó conmoción en Loja y reavivó el debate sobre la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y atención a víctimas de violencia sexual en Ecuador.

La Fiscalía destacó que la sentencia busca enviar un mensaje claro sobre la gravedad de estos delitos y la obligación del Estado de proteger a los menores.

as medidas de protección ratificadas incluyen acompañamiento psicológico y garantías de seguridad para las familias afectadas. La condena se suma a otros procesos judiciales en los que se ha buscado sancionar con firmeza a los responsables de delitos sexuales contra niños y adolescentes, según informó EFE.

Justicia y reparación integral para víctima de abuso sexual

La decisión judicial no solo impone una pena privativa de libertad, sino que también establece sanciones económicas destinadas a reparar el daño causado.

El pago de 5 000 dólares como parte de la reparación integral pretende cubrir necesidades inmediatas de las víctimas y sus familias.

Con información de EFE