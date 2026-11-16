Gobierno de Colombia anuncia plan de choque por ataques con drones

Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

El Gobierno de Colombia anunció un plan de choque para enfrentar el aumento de ataques con drones utilizados por grupos armados ilegales. La medida busca fortalecer la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública, especialmente en Cauca y Nariño, dos departamentos afectados por esta modalidad de violencia.

La preocupación crece por el uso de aeronaves no tripuladas cargadas con explosivos durante los enfrentamientos. Según información publicada por HSB Noticias, esta amenaza representa un nuevo desafío para las autoridades y las comunidades que viven en zonas de conflicto.

Ataques con drones dejan más de 700 casos en Colombia

Las cifras de la Policía Nacional, citadas por El Tiempo de Bogotá, registran 708 ataques con drones entre abril de 2024 y el 8 de noviembre de 2026. Durante ese periodo se habrían utilizado cerca de 1 865 granadas lanzadas desde estos dispositivos.

Además, en lo que va de 2026 se contabilizaron 314 hechos. El primer ataque incluido en los registros ocurrió en Argelia, Cauca, y fue atribuido a integrantes de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc.

HSB Noticias informó sobre la preocupación que genera la expansión de esta modalidad de ataques en diferentes regiones del país.

Gobierno prepara medidas contra los drones explosivos

Entre las acciones anunciadas está un plan de choque para dotar a las tropas de herramientas que permitan enfrentar esta amenaza. El Ministerio de Defensa también trabaja en la elaboración de un documento CONPES y una iniciativa legislativa para establecer mayores controles sobre estos dispositivos.

Las autoridades buscan fortalecer las capacidades tecnológicas, operativas y preventivas de la Fuerza Pública.

Cauca y Nariño, entre las regiones en alerta

El uso de drones representa riesgos para militares, policías y población civil. En Cauca y Nariño, las comunidades enfrentan las consecuencias de las confrontaciones entre organizaciones armadas ilegales.

Según HSB Noticias, los anuncios del Gobierno se producen en medio de la preocupación por el avance de esta modalidad de violencia. Las medidas deberán traducirse en acciones de protección para los territorios afectados.

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