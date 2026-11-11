Atacan con una granada la sede de RCN en Cali, Colombia

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de noviembre de 2026

Un ataque con una granada contra la sede del medio de comunicación RCN en Cali, Colombia, generó alarma este miércoles 11 de noviembre de 2026. La explosión ocurrió durante la madrugada y provocó daños materiales, pero no dejó personas fallecidas ni heridas, confirmaron las autoridades.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, rechazó el atentado y aseguró que la violencia contra los medios de comunicación es inaceptable. También informó sobre la detención de dos personas presuntamente involucradas en el hecho, según reportó EFE.

Granada contra RCN en Cali deja daños materiales

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, confirmó que la explosión afectó las instalaciones del canal. Además, aseguró que el Estado utilizará sus capacidades para identificar y llevar ante la justicia a los responsables.

El mandatario rechazó cualquier intento de intimidación contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación. También reiteró su compromiso con la libertad de prensa y el derecho a informar, informó EFE.

Amenazas contra medios de comunicación en Colombia

El atentado ocurrió cuatro días después de que RCN, Caracol Televisión y Caracol Radio recibieran información sobre posibles ataques contra sus instalaciones.

El domingo 8 de noviembre, el presidente atribuyó las amenazas a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). También ordenó reforzar la seguridad de los medios de comunicación y sus trabajadores.

Gobierno anuncia protección para periodistas

Tras las alertas, el Ejecutivo dispuso medidas de protección para RCN, Caracol Televisión y la revista Semana.

El ataque en Cali vuelve a poner en el centro del debate la seguridad de los periodistas en Colombia. Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias del atentado y determinar la responsabilidad de los detenidos, según EFE.

Con información de EFE

Más información sobre Colombia