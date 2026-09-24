Gobierno de Colombia rompe relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

El Gobierno de Colombia confirmó este jueves, 24 de septiembre de 2026, la ruptura formal de relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán. La medida está vigente desde el 19 de septiembre de 2026, según informó la Cancillería colombiana.

La decisión fue adoptada bajo el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Según explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, responde a criterios de seguridad nacional y hemisférica, así como a la lucha contra el crimen transnacional. EFE informó que Bogotá también cuestionó presuntos vínculos del Gobierno iraní con grupos terroristas y narcoterroristas.

Colombia rompe relaciones diplomáticas con Irán

La Cancillería aclaró que la ruptura diplomática no implica el fin de las relaciones consulares. El Gobierno colombiano aplicará las disposiciones establecidas en las Convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares.

Colombia también declaró al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní como grupo terrorista. El Ejecutivo argumentó que esta organización representa, según su evaluación, un riesgo para la paz y la seguridad internacional.

EFE señaló que Bogotá también mencionó violaciones de derechos humanos, ataques contra países ajenos al conflicto de Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz entre los elementos considerados para tomar la decisión.

Más de cinco décadas de relaciones entre Colombia e Irán

Colombia e Irán establecieron relaciones diplomáticas el 28 de abril de 1975. Durante las últimas décadas mantuvieron acuerdos de cooperación en áreas como cultura y asuntos consulares.

La ruptura ocurre después de un cambio en la política exterior colombiana. El actual Gobierno ha fortalecido sus vínculos con Estados Unidos y también restableció las relaciones con Israel.

Israel respalda la decisión de Colombia

La embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, celebró la decisión de Bogotá. La diplomática expresó su confianza en que la medida contribuya a fortalecer la seguridad de la población colombiana.

EFE indicó que el anuncio se produce en un contexto de tensiones internacionales en Oriente Medio y de cambios en las alianzas diplomáticas de Colombia.

Con información de EFE

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