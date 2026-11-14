Gabriel Siguencia, ecuatoriano fallecido en Brooklyn, soñaba con bautizar a su hijo

Fecha de publicación: 14 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de noviembre de 2026

Gabriel Siguencia, de 22 años, es una de las ocho víctimas mortales del derrumbe de un edificio ocurrido el miércoles en Brooklyn, Nueva York. El joven ecuatoriano trabajaba como carpintero en una obra cercana cuando ocurrió la tragedia, detalla el New York Times.

Las víctimas eran de distintas nacionalidades. Entre los fallecidos hay dos menores colombianos de 9 y 10 años, además de ciudadanos de Guatemala, Guinea, México y Trinidad y Tobago, indica EFE.

Gabriel Siguencia, entre las víctimas del derrumbe en Brooklyn

El ecuatoriano formaba parte del grupo de trabajadores que se encontraba en una construcción próxima al inmueble derrumbado. Su fallecimiento fue confirmado entre las ocho víctimas identificadas por las autoridades, según EFE.

El colapso ocurrió alrededor de las 16:00 hora local en el barrio de Flatbush, conocido como el ‘pequeño Caribe’. El edificio cayó sobre una construcción adyacente y atrapó a varias personas que se encontraban en el lugar.

En Cochapamba, provincia de Cañar, los familiares del joven esperan la repatriación de sus restos para darle el último adiós.

Según medios nacionales, el joven ecuatoriano tenía planes de regresar a su país en diciembre. Quería bautizar a su hijo de cuatro años y casarse con su pareja desde hacía cinco años, según informaron medios nacionales.

José Luis Caguana es otro ecuatoriano que falleció en Brooklyn

Entre las víctimas también se encuentra el ecuatoriano José Luis Caguana, quien tenía un hijo de cuatro años y cuya esposa estaba embarazada. Otros fallecidos eran trabajadores y migrantes que residían en Estados Unidos.

José Luis Caguana, de 26 años, trabajaba en el sector de la construcción, de acuerdo con EFE.

Las autoridades identificaron a las ocho personas fallecidas mientras continúan las diligencias relacionadas con el derrumbe y las circunstancias que provocaron la tragedia.

Según explicó el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, seis de los fallecidos murieron en el lugar de los hechos y dos de ellos en el hospital. El derrumbe del edificio también dejó un total de 18 heridos.

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