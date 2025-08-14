Este 13 de agosto, Bogotá despidió al exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado en un atentado sicarial ocurrido el, 11 de agosto de 2025, en el occidente de la ciudad.

El político de 39 años, senador por el Centro Democrático, falleció tras dos meses en la UCI de la Fundación Santa Fe, debido a tres disparos -dos en la cabeza y uno en la pierna- recibidos durante el ataque. La noticia fue ampliamente difundida por El Tiempo de Bogotá.

Durante tres días de ceremonias y actos protocolarios, familiares, amigos y líderes políticos rindieron homenaje a su trayectoria.

En la jornada final, realizada en el Capitolio Nacional, su esposa, María Claudia Tarazona, y su padre, Miguel Uribe Londoño, pronunciaron discursos cargados de emotividad y mensajes políticos.

“Esta guerra tiene responsables”

En su intervención, Miguel Uribe Londoño afirmó que la violencia que arrebató la vida de su hijo y de su esposa, Diana Turbay, tiene culpables claros.

“No tenemos ninguna duda de dónde viene la violencia. No tenemos duda quién la promueve. No tenemos duda quién la permite”, declaró, en palabras recogidas por El Tiempo de Bogotá.

“En esta misma santa catedral cargué en un brazo a Miguel, y en el otro, el ataúd de su mamá Diana. Hoy, 34 años después, esta absurda violencia también me arrebata a ese mismo niño que se convirtió en un hombre bueno”.

¿Existieron acusaciones al urbinismo?

Sin nombrar directamente a responsables, su mensaje coincidió con acusaciones del uribismo hacia el presidente Gustavo Petro, a quien señalan por sus críticas hacia el congresista y su familia.

Uribe Londoño instó a detener la crisis que vive Colombia y a “plantar cara” en las elecciones presidenciales de 2026, considerando que ese momento será clave para “frenar esta locura”.

“Callaron a Miguel, pero no podrán callar la voz de millones de colombianos”, agregó, en un discurso que también incluyó un reconocimiento al expresidente Álvaro Uribe Vélez, figura central en el Centro Democrático.

La ceremonia, reportada en detalle por El Tiempo de Bogotá, finalizó con un llamado a la unidad y a la defensa de la seguridad como base para alcanzar la paz en el país.

