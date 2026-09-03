Florida aprueba veto a estudiantes indocumentados en sus universidades públicas

La Junta de Gobernadores de las universidades públicas de Florida, Estados Unidos (EE.UU.), aprobó este jueves 3 de septiembre de 2026, por unanimidad y sin debate, una norma que impedirá que estudiantes indocumentados se matriculen en determinadas instituciones públicas de educación superior del estado a partir de 2027.

El veto a estudiantes indocumentados en universidades de Florida

La medida incorpora al reglamento de admisiones de las universidades públicas de Florida una disposición que establece que las universidades que no hayan admitido a todos los solicitantes académicamente calificados durante los dos años anteriores no podrán aceptar a personas que se encuentren de forma ilegal en Estados Unidos.

El sistema público de educación superior de Florida está integrado por 12 universidades. La disposición apunta a instituciones que rechazan a estudiantes calificados por falta de plazas, entre ellas la Universidad de Florida y la Universidad de Florida Central, que son las dos universidades con mayor demanda, según la información proporcionada.

Más de 60 000 estudiantes indocumentados en Florida

De acuerdo con el Higher Ed Immigration Portal, aproximadamente 60.065 estudiantes indocumentados asisten actualmente a instituciones de educación superior en Florida.

La nueva restricción no afectará a los estudiantes indocumentados que ya cursan sus estudios en las universidades públicas, quienes podrán culminar sus carreras.

La norma tampoco se aplica a las universidades privadas.

La propuesta recibió respaldo de Ron DeSantis

La Junta de Gobernadores había aprobado inicialmente la propuesta el 25 de junio de 2026, con el respaldo público del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.

Posteriormente, el texto fue sometido a un periodo de alegaciones antes de la votación definitiva.

La decisión se adoptó en la Universidad Florida Gulf Coast. Durante el turno de comentarios públicos participaron ocho personas y, según EFE, todas solicitaron que la propuesta fuera rechazada.

Florida ya restringió beneficios para estudiantes indocumentados

La nueva medida se suma a una decisión adoptada en junio por la Junta de Educación de Florida, que estableció una restricción equivalente para los 28 colegios universitarios públicos del estado y los programas de educación para adultos.

Además, Florida eliminó en 2025 una matrícula reducida que estaba disponible para estudiantes indocumentados.

Con la aprobación de esta norma, Florida se suma a Alabama, Georgia y Carolina del Sur, estados que impiden la matrícula de estudiantes sin estatus legal en parte o en toda su educación superior pública.

Florida es el estado más poblado de los cuatro que mantienen este tipo de restricciones.

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