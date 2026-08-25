Madre e hija ecuatorianas son detenidas en un hospital por ICE tras sobrevivir a un siniestro en Florida

Grace Calero, de 39 años, y su hija Giulianna Carriel, de 19, fueron detenidas por agentes migratorios después de recibir atención médica por un siniestro de tránsito en Florida, Estados Unidos.

Ambas resultaron heridas cuando otro vehículo invadió el carril por el que circulaban. El impacto hizo que su automóvil volcara y quedara destruido, según la información proporcionada por sus familiares.

Agentes interrogaron a Grace Calero en el hospital

Después del siniestro, madre e hija fueron trasladadas a un hospital. Grace Calero sufrió una lesión en el cuello, por lo que utilizaba un collarín y recibió medicamentos sedantes para controlar el dolor.

🔵Indignación en EE. UU. tras la detención por agentes de ICE de una madre e hija ecuatorianas dentro de un hospital en Florida, donde se recuperaban de un accidente vial pese a tener un proceso de asilo pendiente. 🏥🚨#EEUU #Florida #Migracion



📹 carlosjuliogurumendi pic.twitter.com/YDAcdeaztz — Así Es Noticias (@AsiEsNoticiasVe) August 24, 2026

La familia señaló que agentes locales la interrogaron sobre su situación migratoria mientras permanecía bajo los efectos de esos medicamentos. Posteriormente, la esposaron y la entregaron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Los familiares solicitaron conocer los documentos que autorizaban el procedimiento y pidieron que los agentes se identificaran, pero aseguraron que no recibieron explicaciones.

Giulianna Carriel presenció la detención de su madre y presentó un episodio de ansiedad que le provocó convulsiones. La joven también quedó bajo custodia pese a las lesiones sufridas durante el siniestro.

Las dos ecuatorianas fueron trasladadas a un centro de detención de ICE en Tampa, Florida.

Familia sostiene que existen trámites migratorios vigentes

La oficina del alguacil informó que las autoridades recibieron una alerta que indicaba que Grace Calero y Giulianna Carriel habían permanecido en Estados Unidos más tiempo del autorizado.

La familia, en cambio, aseguró que Calero mantiene pendiente un proceso de asilo y que contaba con un permiso de trabajo. También indicó que la visa de Carriel está vigente hasta 2032.

Los familiares buscan información actualizada sobre la situación de ambas mujeres y apoyo para cubrir los gastos médicos ocasionados por el siniestro.

Te recomendamos