El ICE suspende controles de tráfico tras las muertes Maine y Texas

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) suspendió temporalmente los controles de tráfico después de que un agente disparara y matara a dos personas en Maine y Texas.

Esta decisión, anunciada por varios medios este martes, 14 de julio de 2026, se implementa hasta nueva orden, indica EFE.

Más noticias

Detalles del incidente en Maine

La suspensión ocurre un día después de que un hombre falleciera en su coche en Biddeford, Maine, tras un tiroteo por parte de un agente del ICE.

Las organizaciones Coalición por los Derechos del Inmigrante (MIRC) y Presente! identificaron a la víctima como un inmigrante colombiano de 26 años, quien contaba con permiso de trabajo y número de Seguro Social.

El senador de Maine, Andy King, explicó que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le informó que el agente abrió fuego después de que el joven intentara usar su vehículo como arma contra los agentes que lo perseguían para deportarlo.

Incidente similar en Texas

Unos días antes del tiroteo en Maine, otro agente del ICE disparó y mató a Lorenzo Salgado Araujo, un ciudadano mexicano que se encontraba en el país de forma irregular. Al igual que la víctima en Maine, Salgado Araujo también estaba dentro de su vehículo cuando ocurrió el ataque, de acuerdo con EFE.

Reacción y medidas tomadas por el ICE

Según reporta CNN, la orden afecta a los agentes de la División de Operaciones de Control y Expulsión, responsables de la detención y deportación de inmigrantes indocumentados. Estos agentes deberán colaborar con “organismos asociados” cuando necesiten realizar una parada para llevar a cabo una detención.

Le puede interesar: Arrestan a agente de ICE por disparar a migrante en EE.UU. este 29 de mayo de 2026

Cómo protegerse ante situaciones con ICE

Ante estos incidentes, es crucial que las comunidades conozcan sus derechos. Aquí algunos consejos sobre cómo protegerse de ICE:

Conocer sus derechos: Todos tienen derecho a permanecer en silencio y no abrir la puerta sin una orden judicial.

Contactar a un abogado: Tener acceso a asesoría legal puede ser vital en caso de una detención.

Informar a la comunidad: Compartir información sobre derechos y recursos disponibles ayuda a proteger a otros.

Derechos humanos y seguridad nacional

Estos eventos generan preocupación sobre las políticas del ICE respecto a las deportaciones y derechos humanos. La comunidad exige una revisión exhaustiva sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes y cómo esto afecta la confianza pública en las instituciones encargadas de la seguridad nacional.

Con información de EFE