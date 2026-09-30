Exsecretaria de EE.UU. Kristi Noem se divorcia tras el escándalo de su esposo

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos Kristi Noem solicitó el divorcio de su esposo, Bryon Noem, tras 34 años de matrimonio. La demanda fue presentada en Dakota del Sur y señala “diferencias irreconciliables” como motivo de la separación.

Kristi Noem solicita el divorcio tras 34 años

Noem, de 54 años, y Bryon, de 56, se casaron en 1992 y tienen tres hijos adultos. Según EFE, la solicitud se conoció después de una serie de polémicas que afectaron a la pareja durante este año.

La documentación judicial establece que el proceso fue presentado en el condado de Hamlin. El expediente se hizo público recientemente, aunque registros posteriores señalan que la solicitud fue presentada meses antes.

La polémica por las fotografías de Bryon Noem

El caso tomó relevancia después de que el Daily Mail publicara en marzo fotografías de Bryon Noem con prendas femeninas y accesorios utilizados para modificar su apariencia. El medio también afirmó que mantenía conversaciones en internet relacionadas con fetiches.

Tras esas publicaciones, representantes de Kristi Noem dijeron al New York Post que la familia estaba devastada y que había quedado sorprendida por las revelaciones. EFE recogió entonces la petición de privacidad realizada por sus representantes.

Kristi Noem dejó el Gobierno de Donald Trump

La separación ocurre meses después de la salida de Noem del Departamento de Seguridad Nacional. La funcionaria fue removida del cargo en marzo por el presidente Donald Trump.

EFE recordó que su gestión estuvo marcada por la política migratoria de la Administración Trump y por las operaciones realizadas en Mineápolis. En ese periodo también surgieron informaciones sobre un supuesto romance entre Noem y el lobista Corey Lewandowski, que ambos han negado.

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