Exiliados piden a EE.UU. evitar una persecución contra migrantes

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Organizaciones de venezolanos en el exilio pidieron este lunes, 21 de septiembre de 2026, al Gobierno de Estados Unidos evitar una persecución contra la comunidad venezolana. La petición ocurrió después de que un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) disparara contra un migrante en Texas.

La Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex) y Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) rechazaron el incidente. El venezolano Wilber Rafael Garcés Pérez, de 28 años, recibió un disparo en el torso mientras trabajaba como repartidor en Austin.

Las organizaciones también expresaron preocupación por la falta de información sobre su paradero y estado de salud. EFE señaló que Garcés realizaba una entrega para DoorDash cuando ocurrió el incidente.

Migrante venezolano fue baleado durante una entrega

Según relató a EFE Mike Siegel, concejal de Austin que acudió al lugar, un agente de ICE salió de una camioneta sin identificar y disparó hacia el automóvil que conducía Garcés.

Las organizaciones cuestionaron la respuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La dependencia informó que la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) dirige la investigación con apoyo del FBI.

Sin embargo, Amavex y Veppex consideran insuficiente la respuesta mientras la familia y los abogados del migrante no conozcan su ubicación.

Piden transparencia en investigación sobre el operativo de ICE

Las agrupaciones solicitaron al secretario de Estado, Marco Rubio, intervenir para obtener información sobre la situación de Garcés. También reclamaron garantías para sus derechos fundamentales.

El caso se suma a otros tiroteos protagonizados por agentes migratorios en Estados Unidos durante este año. Las organizaciones venezolanas respaldaron además el pedido de congresistas para realizar una investigación independiente y transparente.

Entre las solicitudes está preservar y divulgar, conforme a la ley, las grabaciones de cámaras corporales, comunicaciones operativas y otras evidencias.

EFE reportó que el congresista Greg Casar, de Texas, también reclamó transparencia y rendición de cuentas tras el incidente.

Con información de EFE

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