Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

El Gobierno de Estados Unidos aseguró que mantiene intacta su postura sobre la frontera entre Venezuela y Guyana. La declaración se produjo tras conocerse que un funcionario estadounidense habría planteado la posibilidad de entregar parte del territorio del Esequibo a Caracas.

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Estados Unidos reafirma su respaldo al laudo arbitral de 1899

El Departamento de Estado afirmó que Washington sigue respaldando el laudo arbitral de 1899, que estableció los límites terrestres entre ambos países. La institución señaló que esta posición no ha cambiado, según un comunicado enviado a EFE el jueves 19 de noviembre de 2026.

El Gobierno estadounidense sostuvo que esa delimitación debe respetarse. Esto solo cambiaría si un organismo jurídico competente o el consentimiento de ambas partes establece una nueva frontera.

La declaración responde a una publicación de Reuters. El reporte señala que, en septiembre, Jeremy Lewin, entonces responsable de planificación política del Departamento de Estado, habría planteado a autoridades guyanesas la posibilidad de ceder parte del Esequibo a Venezuela.

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Guyana destaca el apoyo de Washington ante la CIJ

Lewin aseguró que mantuvo conversaciones con representantes de ambos países. Estos contactos ocurrieron después de que la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, solicitara al mandatario estadounidense, Donald Trump, intervenir en la disputa territorial.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Guyana destacó el respaldo de Washington al proceso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Este organismo analiza desde 2018 la validez del laudo arbitral, informó EFE.

Venezuela y Guyana mantienen una disputa histórica

El laudo de 1899 reconoció el Esequibo como parte de la entonces Guayana Británica, actualmente Guyana. Sin embargo, Venezuela rechaza esa decisión y sostiene que estuvo marcada por irregularidades.

La disputa comprende unos 160 000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo. Desde 2024, Caracas considera este territorio como el estado de Guayana Esequiba, según EFE.

Con información de EFE

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