El Gobierno de Estados Unidos agradeció al de Ecuador por su colaboración para combatir el narcoterrorismo, durante una llamada telefónica entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el presidente Daniel Noboa, en la que también se abordó la captura de Nicolás Maduro.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, conversó con el presidente Daniel Noboa sobre la coordinación entre ese país y el Ecuador para combatir el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad regional.

“También abordaron las recientes medidas de seguridad implementadas por los Estados Unidos en relación con los fugitivos acusados ​​Nicolás Maduro y Cilia Flores”, indicó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU.

Según un comunicado del Departamento de Estado, Rubio agradeció a Noboa su compromiso para mantener la seguridad regional, en un contexto marcado por decisiones que han generado repercusiones internacionales.

Detalles de la operación en Caracas

El secretario de Estado estadounidense dio detalles de la operación militar en Caracas mediante la cual Maduro y Flores fueron detenidos.

Y como, posteriormente, fueron trasladados a territorio norteamericano, donde son juzgados por una corte federal de Nueva York.

Alianzas y reacciones en la región

Con este escenario, Ecuador se suma a Argentina, ambos con Gobiernos de derecha, como aliados de Estados Unidos que han sido públicamente destacados tras la captura del líder venezolano.

Este hecho que ha levantado múltiples críticas dentro de la comunidad internacional.

Rechazos a la acción militar

A diferencia de Argentina y Ecuador, otros países de la región como México, Colombia, Brasil, Uruguay y Chile han rechazado públicamente la acción militar.

Los presidentes de estos países consideraron que representa una amenaza para la soberanía y la democracia regional.

Con información de EFE.

