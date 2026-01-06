El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el Gobierno de Venezuela, encabezado de forma provisional por Delcy Rodríguez, entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo para su venta en el mercado estadounidense.

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Donald Trump confirma entrega masiva de petróleo venezolano al mercado estadounidense

Donald Trump informó que el crudo será comercializado en Estados Unidos y lo calificó como petróleo de alta calidad autorizado para su consumo interno.

El mandatario sostuvo que su Administración controlará los ingresos obtenidos por la venta con el objetivo de garantizar un uso que beneficie tanto al pueblo venezolano como al estadounidense. La información fue difundida este martes a través de la red Truth Social y citada por la agencia EFE.

Control de ingresos por petróleo de Venezuela

El presidente estadounidense explicó que el Departamento de Energía, dirigido por el secretario Chris Wright, ejecutará de inmediato el plan de extracción y transporte del crudo.

Los entre 30 y 50 millones de barriles serán trasladados en buques de almacenamiento hasta los muelles de descarga en Estados Unidos. Trump no detalló un calendario específico para la llegada del petróleo ni los términos financieros del acuerdo.

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Contexto político tras la captura de Maduro

La decisión de Washington se produjo después de la captura del presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, durante una operación militar en Caracas y zonas aledañas que dejó más de 50 fallecidos.

Tras ese hecho, Delcy Rodríguez asumió de manera provisional la presidencia encargada de Venezuela. La Administración Trump la reconoció como interlocutora y solicitó acceso total al crudo y a otros recursos estratégicos del país sudamericano.

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Reservas venezolanas y interés de petroleras

Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, aunque su producción se mantiene por debajo de su capacidad debido a años de sanciones y falta de inversión.

De acuerdo con reportes de EFE, compañías petroleras estadounidenses como Chevron y ExxonMobil manifestaron interés en participar en la reactivación de la industria bajo control estadounidense, al considerar la operación como una oportunidad para asegurar suministro de crudo de alta calidad.

Con información de EFE