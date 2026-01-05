Donald Trump afirma que, ‘Cuba está a punto de caer’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Cuba “está a punto de caer” y afirmó que la isla atraviesa una grave crisis económica que se verá agravada por la pérdida del apoyo venezolano, tras la captura en Caracas del mandatario Nicolás Maduro, informó EFE.

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Cuba “sobrevive gracias a Venezuela”, según Trump

En declaraciones realizadas a bordo del avión presidencial Air Force One, el domingo 4 de enero de 2025, Trump sostuvo que Cuba “siempre ha sobrevivido gracias a Venezuela”, principalmente por el suministro de petróleo, y advirtió que ese respaldo ya no continuará.

“Cuba parece que está a punto de caer. No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todos sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano”, afirmó el mandatario estadounidense, según EFE.

Trump descartó además una eventual intervención militar de Estados Unidos en la isla caribeña, al considerar que no será necesaria.

Cuba “simplemente, va a caer”, según Trump

“No creo que necesitemos intervenir. Simplemente va a caer”, dijo el presidente, al ser consultado sobre la posibilidad de una operación similar a la ejecutada recientemente en Venezuela. En ese contexto, aseguró que “muchos cubano-americanos van a estar muy contentos con nosotros” ante este escenario.

Durante sus declaraciones, el jefe de la Casa Blanca también afirmó que “muchos cubanos” habrían fallecido en Caracas el día anterior mientras, según dijo, intentaban proteger a Nicolás Maduro durante los ataques que culminaron con su captura. No obstante, no ofreció detalles adicionales ni pruebas que respalden esa afirmación.

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, evitó pronunciarse de forma directa sobre los próximos pasos de Washington respecto a Cuba. En una entrevista concedida a NBC News, se limitó a señalar que “el Gobierno cubano es un gran problema” para Estados Unidos.

“No voy a hablarles ahora sobre cuáles serán nuestros próximos pasos ni nuestras políticas al respecto, pero creo que no es ningún secreto que no somos precisamente admiradores del régimen cubano”, declaró el funcionario.

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Con información de EFE