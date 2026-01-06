Un usuario ganó 400 000 dólares tras apostar por la captura de Nicolás Maduro en Polymarket, informó El País este martes 6 de enero de 2026.

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El usuario que ganó 400 000 dólares tras apostar por la captura de Nicolás Maduro

La captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, generó una ganancia de 400 000 dólares para un usuario anónimo a través de Polymarket, informó El País.

}Esta es una plataforma de mercados de predicción en la que se apuesta sobre eventos de relevancia mundial.

De acuerdo con la información disponible, justo antes de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, la persona apostó 32 000 dólares a que Maduro sería derrocado antes del 31 de enero de 2026.

Sospechas por posibles ventajas informativas

Los usuarios de Polymarket detectaron que la cuenta del ganador fue creada recientemente, lo que despertó sospechas sobre la posibilidad de que se trate de un empleado del Gobierno con conocimiento previo del ataque, indicó El País.

También hay registro de que la misma persona realizó otras apuestas vinculadas con la política exterior de Estados Unidos y Venezuela.

Esto reforzó las dudas sobre un acceso anticipado a información sensible.

Una respuesta legislativa en marcha

El congresista demócrata Ritchie Torres confirmó a Business Insider que presentará esta semana un proyecto de ley para prohibir que funcionarios del Gobierno participen en mercados de predicción cuando tengan acceso a información no pública.

La Ley de Integridad Pública en los Mercados de Predicción Financiera de 2026 busca equiparar estos mercados a los bursátiles, incorporando la prohibición del tráfico de información privilegiada.

El peso creciente de los mercados de predicción

Especialistas coinciden en que los mercados de predicción se consolidan como una herramienta influyente para anticipar eventos políticos y económicos.

En 2025, Polymarket generó más de 2 000 millones de dólares, con preguntas que recaudan entre 10 y 20 millones de dólares en apuestas, que abarcan desde la duración de un cierre del Gobierno de Estados Unidos y elecciones locales en Nueva York hasta la posible lista de invitados de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, indicó El País.

Intereses políticos y empresariales

El auge de estos mercados también ha captado la atención de la familia Trump.

Donald Trump Jr. es inversionista y asesor tanto de Polymarket como de su competencia directa, Kalshi.

El presidente Trump anunció en octubre el lanzamiento de su propio mercado de predicción, que operará dentro de su red Truth Social.

Polymarket y su relación con el poder

El fundador de Polymarket, Shayne Coplan ha reconocido el respaldo recibido por parte de la actual Administración, señaló El País.

Esto, luego de haber enfrentado una investigación durante los primeros años de operación, bajo el Gobierno de Joe Biden.

En noviembre de 2024, el FBI realizó una redada en su domicilio y confiscó su teléfono personal.

“Se trata de una evidente represalia política por parte de la administración saliente contra Polymarket por haber ofrecido un mercado que acertó en el resultado de la elección presidencial de 2024”, se afirmó en un comunicado.

En 2022, la compañía fue multada por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) por no cumplir con el registro para operar legalmente.

Con información de El País.

Información extra: Nicolás Maduro

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