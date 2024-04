La tarde de este 15 de abril de 2024, el embajador de Israel, Tzach Sarid, comentó sobre los actos violentos que sufrieron este fin de semana por parte de Irán. Sarid resaltó que estos ataques no son nuevos y tienen un contexto histórico.

Según el Embajador, Irán lanzó cerca de 120 misiles balísticos y 170 drones suicidas. Asimismo, resaltó la interceptación del ataque y la catalogó como un hecho con trascendencia por frenar el 99% de ataques en conjunto con fuerzas internacionales.

“El ataque fue por primera vez directamente desde Irán, todo el tiempo atacó a Israel utilizando a sus apoderados: Hamás en la Franja de Gaza, Hezbolá en el norte de Líbano, Hutíes en Yemen y las milicias chiítas en Irán y Siria”, dijo Sarid.

Ataque de Irán a Israel y su repercusión a nivel internacional

Pese a que el ataque no tuvo pérdidas humanas, el significado de querer atentar contra la vida de los israelitas fue claro, así lo mencionó el Embajador Sarid. De igual forma, explicó que Israel está preparado para todos los escenarios, en temas de ataque o defensa.

“Le causaremos daño a todo aquel que atente contra nosotros. El mundo se identifica con Israel, Ecuador también, quisiera destacar eso que el mismo presidente de la nación, entre otras autoridades, mostraron su apoyo”, comentó Sarid.

Para el Embajador lo único que hace Irán es desestabilizar a la región formulando declaraciones con la finalidad de destruir Israel. También mencionó que el ataque que realizó Irán no es solo hacia Israel, sino hacia la comunidad internacional.

Según Said, Irán también está ayudando a Rusia con su guerra en Ucrania y participa en el terrorismo y tráfico de drogas en América Latina.

Said añadió que la presencia iraní ya tiene varios años, desde la década de los noventa, con los dos atentados en Buenos Aires, donde murieron decenas de personas en los ataques en la Embajada de Israel.

“Sabemos con certeza que Irán y Venezuela tienen negocios de narcotráfico. También hay vuelos misteriosos desde Caracas hacia Damasco en Siria que es un aliado de Irán”, explicó Sarid.

Sobre una posible Guerra Mundial, Said resaltó que no es por ahora posible esto, ya que Irán aún no tiene un arma nuclear, aunque ya están tratando de conseguirla. El Gobierno de Israel será el encargado de decidir si va a responder los ataques que sufrieron el fin de semana.

“El régimen iraní tiene su manera de defender los intereses y su agenda. Por eso no veo una guerra en gran escala con Irán”, finalizó Said.