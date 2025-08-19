La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este martes que Estados Unidos está preparado para usar todo su poder y frenar el flujo de drogas hacia su territorio, tras ser cuestionada sobre el despliegue de tres buques con 4 000 soldados en las aguas del Caribe, cerca de Venezuela.

Ante las preguntas sobre el envío de tropas, Leavitt afirmó en una rueda de prensa que el presidente, Donald Trump, está listo para combatir el narcotráfico y llevar a los responsables ante la Justicia.

La visión de Washington sobre Nicolás Maduro

Leavitt sostuvo que el régimen de Nicolás Maduro no representa un gobierno legítimo en Venezuela, sino que actúa como un cartel del narcotráfico. Explicó que, según la Administración Trump, Maduro no es un presidente legítimo, sino un líder fugitivo acusado en Estados Unidos de introducir drogas en el país.

¡DELIRIO TOTAL!



Así responde Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, este #19Ago, al tema de los barcos militares y marines dirigidos al Mar Caribe en amenaza contra #Venezuela:



"Trump está preparado para usar todo el poder americano" con el falso pretexto del combate a… pic.twitter.com/dDGDJzbHCK — ✽ Orlenys Ortiz 🍁🍃 (@OrlenysOV) August 19, 2025

El pasado viernes, CNN citó a dos fuentes de defensa estadounidense que confirmaron la presencia de la marina en aguas del Caribe. El objetivo de la misión consiste en combatir a los carteles del narcotráfico y reforzar la vigilancia con aviones, barcos y lanzamisiles.

Reacciones y despliegue militar en la región

Luego del envío de más de 4 000 militares estadounidenses, el Gobierno de Cuba denunció que esta operación forma parte de una agenda corrupta del secretario de Estado, Marco Rubio, y pidió respetar a la región como una zona de paz.

Entre los medios asignados a la misión se encuentran un submarino nuclear, aviones de reconocimiento P8 Poseidon, varios destructores y un barco de guerra con misiles.

Hace unos meses, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, difundió una carta en la que amplió las competencias del Ejército de Estados Unidos para incluir otras misiones.

Según Hegseth, el ejército debe defender la patria, lo que implica sellar fronteras y repeler cualquier forma de invasión, como la inmigración masiva, el tráfico de drogas, el contrabando de personas y otras actividades criminales.

