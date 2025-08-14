La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este jueves, 14 de agosto de 2025, que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, persiste en su “ridículo show” contra el gobernante Nicolás Maduro.

Ocurre luego de que la funcionaria estadounidense informara sobre la incautación de más de 700 millones de dólares en activos que relacionó con el líder chavista.

“Pam Bondi exhibe sin vergüenza un render de cartón para persistir en su ridículo y barato show contra el presidente Nicolás Maduro”, manifestó Rodríguez en su canal de Telegram, donde compartió la foto de una casa.

El miércoles, el canciller venezolano, Yván Gil, dijo que Bondi, en vez de explicar “su papel en encubrir los crímenes” de Epstein, inventa “un cuento” contra Maduro.

Ese día, la fiscal general de EE.UU. destacó en una entrevista con la cadena Fox la confiscación de millones de dólares en bienes a Maduro.

“Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia y a los (presuntos crímenes) relacionados con Maduro. Los activos superan los 700 millones de dólares que ya hemos confiscado, pero su régimen de terror continúa”, afirmó Bondi, que el 7 de agosto anunció el aumento de 25 a 50 millones de dólares de la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro.

¿Qué explicó Bondi sobre los activos confiscados a Maduro?

Bondi explicó que los activos confiscados a Maduro incluyen dos lujosos aviones, varias casas, una mansión en República Dominicana, varias mansiones en Florida, una granja de caballos, nueve vehículos, millones de dólares en joyas y dinero en efectivo.

Según el canciller venezolano, la fiscal general “quiere hacer pasar como bienes personales dos aviones del Estado venezolano, robados con complicidad de Luis Abinader (presidente de República Dominicana) y llevados a EE.UU.”.

Maduro fue acusado de narcotráfico y terrorismo por Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump. En concreto, Washington asegura que el Cartel de los Soles está liderado por Maduro y por funcionarios y militares de alto rango del Gobierno venezolano.

Diosdado Cabello sobre el Cartel de los Soles

La acusación que vinculaba a Maduro con el narcotráfico fue rechazada por el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, quien aseguró que el Cartel de los Soles es un “invento” de Estados Unidos.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela pidió la unión de los países latinoamericanos ante lo que consideró como “amenazas directas de intervención militar” por parte de EE.UU., después de que Trump defendiera enviar tropas contra los carteles de drogas de la región con el objetivo de proteger a su nación.

EE.UU. confiscó un avión relacionado con el Gobierno de Venezuela

Estados Unidos confiscó el jueves, 6 de febrero de 2025, un avión supuestamente relacionado con el Gobierno de Venezuela estacionado en un hangar de un aeropuerto de Santo Domingo. Esto, por supuestas violaciones a las leyes de control de exportaciones y sanciones de EE.UU., el segundo aparato incautado en cinco meses.

Las autoridades dominicanas entregaron al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, de visita en el país, este aparato en el aeropuerto La Isabela, en la provincia de Santo Domingo. En este lugar se encontraba retenido desde 2024.

EE.UU. incautó otro avión en República Dominicana

En septiembre de 2024, Estados Unidos se incautó de otro aparato supuestamente vinculado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, que se encontraba en República Dominicana por cuestiones de mantenimiento.

En aquella primera ocasión la aeronave se decomisó y transfirió a Florida (EE.UU.) por haber sido “comprada ilegalmente” por 13 millones de dólares. Esto “a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de los Estados Unidos para su uso por parte de Nicolás Maduro y sus compinches”, como denunció la Fiscalía General.

