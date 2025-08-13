En una entrevista en el canal de noticias Fox News, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó que las autoridades de su país incautaron más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Nicolás Maduro.

La semana pasada, al anunciar el aumento de la recompensa por la captura de Maduro, Bondi ya había mencionado la cifra, que incluía dos aviones privados y nueve vehículos.

La fiscal informó que la recompensa por la captura de Maduro subió de 25 millones de dólares a 50 millones y lo acusó de ser parte del cartel de droga “El Cartel de los Soles”. Comparó las acciones del régimen con las de la mafia, señalando que, a pesar de las confiscaciones, su “operación criminal” continúa activa.

Bienes incautados en Estados Unidos a Nicolás Maduro

En declaraciones de este miércoles, la fiscal detalló los bienes incautados, entre los que se encuentran:

Dos aviones, cada uno valorado en millones de dólares.

cada uno valorado en millones de dólares. Múltiples propiedades de lujo , incluyendo residencias y una mansión en República Dominicana, así como propiedades en Florida y una finca de caballos.

, incluyendo residencias y una mansión en República Dominicana, así como propiedades en Florida y una finca de caballos. Nueve vehículos, joyas y miles de millones de dólares en efectivo.

Bondi enfatizó que, a pesar de estas incautaciones, el régimen sigue funcionando como una organización criminal internacional.

"Esto es crimen organizado, no diferente a la mafia", afirmó. "Los activos relacionados con Maduro superan los 700 millones de dólares que ya hemos confiscado, y, sin embargo, esta operación criminal sigue funcionando"

“Esto es crimen organizado, no diferente a la mafia”, afirmó. “Los activos relacionados con Maduro superan los 700 millones de dólares que ya hemos confiscado, y, sin embargo, esta operación criminal sigue funcionando”, dijo.

Respuesta de Nicolás Maduro

La noche del martes 12 de agosto de 2025, Maduro se pronunció sobre la recompensa por su captura, calificándola de “balurda e imbécil”.

"Les digo a los imperialistas, no se atrevan, no se atrevan porque la respuesta puede ser el fin del imperio americano".



“Les digo a los imperialistas, no se atrevan, no se atrevan porque la respuesta puede ser el fin del imperio americano”.



pic.twitter.com/JcAz0k8RwU — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) August 12, 2025

“A nosotros no nos mancha ningún imperio”, afirmó, alineándose con las declaraciones de su ministro de Interior, Diosdado Cabello, sobre supuestos planes para derrocarlo organizados por EE. UU.

Maduro insistió en que han “descubierto” los “planes macabros criminales” y que EE. UU. hace acusaciones en su contra y de líderes chavistas.