EE.UU. retira sanciones a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea de Venezuela

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó las sanciones contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez. La decisión se produce en medio del acercamiento diplomático entre Washington y Caracas.

EE. UU. retira a Jorge Rodríguez de la lista de sancionados

El Gobierno estadounidense anunció este miércoles 14 de octubre de 2026 la retirada de Jorge Rodríguez de la lista de personas sancionadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Tesoro.

Según informó EFE, el dirigente chavista participa como interlocutor en las conversaciones impulsadas por Washington entre el Gobierno venezolano y un sector de la oposición. El diálogo busca negociar una transición política en el país.

La decisión permite que Rodríguez deje de estar sujeto a las restricciones financieras estadounidenses derivadas de su inclusión en esa lista.

Acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela

EFE señaló que las relaciones entre ambos países se estrecharon después de la captura de Nicolás Maduro durante una operación estadounidense en Caracas, en enero pasado.

Washington y Caracas restablecieron sus relaciones diplomáticas, interrumpidas desde 2019. Además, anunciaron un acuerdo petrolero en agosto que contempla el acceso estadounidense a una parte de las reservas de crudo venezolano.

La Administración del presidente Donald Trump también flexibilizó algunas sanciones relacionadas con las actividades petroleras y mineras de Venezuela. Previamente, Estados Unidos había retirado las sanciones contra Delcy Rodríguez.

Estos movimientos forman parte de una nueva etapa de cooperación entre los dos gobiernos, que incluye negociaciones políticas y acuerdos vinculados con el sector energético.

María Corina Machado permanece fuera de Venezuela

Mientras avanzan los contactos entre Washington y Caracas, la líder opositora María Corina Machado permanece en Panamá.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz de 2025 ha denunciado impedimentos de las autoridades chavistas para regresar a Venezuela.

De acuerdo con EFE, las conversaciones entre el oficialismo y la oposición forman parte de los esfuerzos promovidos por Estados Unidos para negociar una transición política. Sin embargo, el proceso continúa marcado por las diferencias entre los sectores políticos venezolanos.

Con información de EFE

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