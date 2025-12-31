Estados Unidos (EE.UU.) afirmó haber destruido al menos 35 embarcaciones y causado más de cien muertes en el Caribe y el Pacífico como parte de una ofensiva antidrogas que se extendió durante cinco meses. El último día del año, Washington confirmó un nuevo ataque contra tres lanchas, que —como los anteriores— vinculó con el narcotráfico.

Más de 35 lanchas y más de cien muertes deja Estados Unidos en ataques durante cinco meses

El Gobierno de Donald Trump, que califica a los carteles latinoamericanos como organizaciones terroristas, sostiene que existe un “conflicto armado directo” y defiende operaciones militares letales en aguas internacionales.

En agosto, ordenó el despliegue de buques militares en el Caribe, con Venezuela como foco principal, y luego extendió la ofensiva al Pacífico, involucrando a Colombia y rutas marítimas cercanas a sus costas.

Denuncias regionales y alerta internacional

Los gobiernos de Nicolás Maduro y Gustavo Petro —señalados por Trump por presuntos vínculos con el narcotráfico— denunciaron los ataques como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales.

La ONU advirtió posibles violaciones del derecho internacional y pidió a Estados Unidos poner fin a estas acciones.

Escalada bajo escrutinio

La ofensiva coincidió con un mayor control del Congreso estadounidense sobre la legalidad de los operativos.

Esto, especialmente tras el ataque del 2 de septiembre, cuando un bombardeo remató a dos sobrevivientes, hecho que expertos califican como posible crimen.

Cronología de una ofensiva sostenida

El 2 de septiembre, Washington anunció el primer ataque en el Caribe y difundió un video, sin presentar pruebas del vínculo con el narcotráfico.

Le siguieron múltiples acciones: el 15 y 19 de septiembre, con muertes atribuidas a traslados de droga.

El 3, 14 y 16 de octubre, con ataques en el Caribe y el hundimiento de un submarino artesanal cuyos sobrevivientes ecuatoriano y colombiano fueron repatriados sin proceso judicial.

Una cadena de bombardeos entre el 19 y 29 de octubre en el Pacífico, incluido el más mortífero, con 14 fallecidos el 28 de octubre.

En noviembre, se reportaron nuevos ataques en ambos océanos y se presentó la operación ‘Southern Spear’ (Lanza del Sur).

En diciembre, las Fuerzas Armadas difundieron videos de más acciones, con muertes confirmadas el 4, 17, 19, 22 y 29 de diciembre.

Ese último día, Trump afirmó la destrucción de una “gran instalación” de carga de drogas; luego, The New York Times informó que la CIA habría ejecutado un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela, lo que sería la primera operación conocida dentro del país.

El 31 de diciembre, el Ejército de EE.UU. anunció la destrucción de otras tres lanchas en aguas internacionales, con al menos tres muertos, sin precisar si ocurrió en el Caribe sur o el Pacífico oriental.

Balance y controversia

Con más de 35 lanchas destruidas y más de cien muertes, la ofensiva deja un saldo humano que agudiza la controversia regional e internacional, mientras crece el debate legal sobre el alcance y las consecuencias de estas operaciones.

Con información de EFE.

