Estados Unidos ejecutó un segundo ataque, en la primera embarcación que el país bombardeó en el Caribe con el fin de matar a dos supervivientes, según informa este viernes la prensa estadounidense.

Estados Unidos bombardeó dos veces una misma lancha

La operación tuvo lugar el, 2 de septiembre de 2025, y fue descrita por fuentes directas como un caso en el que el Ejército actuó de manera deliberada contra personas que habían logrado sobrevivir al primer impacto.

The Washington Post señaló que el primer misil provocó un incendio en la embarcación y dejó a dos tripulantes aferrados a los restos en el agua, según recogió EFE.

El comandante responsable del operativo ordenó un segundo ataque para cumplir con las instrucciones del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien había ordenado “matar a todos” los presentes en la lancha.

La segunda ofensiva acabó con la vida de los supervivientes y hundió el barco, según indicaron fuentes familiarizadas con el caso a la cadena CNN.

Estados Unidos buscaba hundir la embarcación

Funcionarios del Pentágono explicaron luego a legisladores que el ataque buscaba hundir la embarcación para evitar que representara un peligro para Estados Unidos, según un reporte citado por EFE.

Este ataque fue el primero de una serie de bombardeos de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe, según declaraciones del presidente Donald Trump.

Washington reforzó su presencia militar con el envío del portaaviones USS Gerald Ford y mantiene operaciones contra barcos que asegura están vinculados al narcotráfico y a redes criminales asociadas al Gobierno de Nicolás Maduro.

Con información de EFE