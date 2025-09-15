Estados Unidos confirmó este lunes, 15 de septiembre de 2025, el ataque a una segunda embarcación en aguas del Caribe, donde viajaban tres presuntos narcotraficantes venezolanos, mientras Nicolás Maduro denunció un escenario de “agresión” y ruptura en el diálogo con Washington.

Más noticias

Trump detalló en su plataforma que las fuerzas militares ejecutaron “un segundo ataque cinético” contra cárteles y “narcoterroristas” en el área del Comando Sur y aseguró que durante la acción murieron tres ciudadanos venezolanos.

Trump defendió su lucha contra el narcotráfico

Trump sostuvo que la embarcación operaba en aguas internacionales y defendió la operación como parte de la lucha contra el narcotráfico, sin bajas entre las tropas estadounidenses.

El ataque se produce en un contexto de fuerte tensión bilateral tras el derribo, a principios de mes, de otra lancha atribuida por Washington al grupo Tren de Aragua, en un episodio que Caracas negó y condenó.

La Administración de Trump acusó al Gobierno venezolano de vínculos con el crimen organizado y llegó a ofrecer una recompensa por información sobre el presidente Nicolás Maduro, algo que Caracas rechaza y considera parte de una política de hostilidad.

Maduro se refirió a las comunicaciones ‘deshechas’ con Estados Unidos

El Ejecutivo venezolano respondió que las comunicaciones con Estados Unidos están “deshechas” y describió las acciones estadounidenses como una agresión que amenaza la soberanía. Maduro afirmó que Venezuela está “más preparada” y advirtió sobre la posibilidad de pasar a una etapa de lucha armada si se produce una agresión externa, según declaraciones.

La escalada militar en el Caribe incluye el despliegue de buques y un submarino por parte de Washington, que justifica su presencia en la región como operaciones contra el tráfico de drogas. Caracas, por su parte, informó sobre movilizaciones de milicias y refuerzos en sus regiones costeras en respuesta a lo que considera provocaciones y actos de coerción.

La comunidad internacional observa con preocupación el aumento de la presencia militar y pide prudencia a ambas partes para evitar una confrontación abierta que desbordaría la región y complicaría los esfuerzos humanitarios; actores regionales y organismos internacionales instan al diálogo.

Enlace externo: Venezuela

Con información de EFE