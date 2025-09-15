El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió con un “veremos qué pasa” al ser preguntado sobre la posibilidad de que su país lleve a cabo ataques dentro del territorio venezolano.

Trump se manifestó sobre Venezuela

Trump aseguró ante la prensa en Nueva Jersey que “Venezuela nos está enviando pandilleros, narcotraficantes y drogas. Es inaceptable”, en declaraciones recogidas por EFE.

Las afirmaciones de Trump se producen mientras ocho buques militares estadounidenses y un submarino se despliegan en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Recientemente, Estados Unidos derribó una lancha que, según sus autoridades, transportaba drogas y a once presuntos miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua.

El Gobierno de Nicolás Maduro negó los hechos y condenó el ataque, denunció que la acción violó la soberanía de Venezuela.

El presidente estadounidense defendió la operación ante cuestionamientos sobre su legalidad, argumentando que “lo que es ilegal es que 300 millones de personas murieran el año pasado por drogas”.

Por su parte, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, denunció que Estados Unidos realiza vuelos de inteligencia sobre el país y acusó a Washington de intentar justificar un “plan de amenaza militar e intervención” para “desplazar” a Maduro del poder.

El Ejecutivo venezolano informó que un destructor estadounidense desplegó 18 efectivos armados y ocupó una embarcación donde viajaban nueve pescadores en la Zona Económica Exclusiva del país.

En respuesta, Caracas ordenó la movilización de buques, el alistamiento de millones de milicianos y un “refuerzo especial” de la presencia militar en cinco regiones costeras, en un contexto de creciente enfrentamiento y alerta ante posibles acciones estadounidenses.

