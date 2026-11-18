Fecha de publicación: 18 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de noviembre de 2026

Juan Diego Sánchez, un estudiante ecuatoriano de 23 años, fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el aeropuerto de Atlanta, Estados Unidos. El joven estaba a un semestre de graduarse en Ingeniería Química en la Universidad de Florida. Su familia espera una audiencia de fianza prevista para el 20 de noviembre de 2026.

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ICE detuvo a estudiante ecuatoriano en aeropuerto de Atlanta

Según informó La Nación, Sánchez regresaba de una entrevista laboral y esperaba un vuelo hacia Gainesville el pasado 3 de noviembre. En ese momento, agentes migratorios se acercaron y le preguntaron su identidad.

Su padrastro, Shawn Schoonhoven, relató que el estudiante confirmó su nombre y fue esposado. La familia aseguró que no recibió una explicación inmediata sobre los motivos de la detención.

El ecuatoriano llegó a Estados Unidos en 2019 junto con su madre y su hermana. Ingresó con una visa de turista que posteriormente venció. Actualmente tiene una solicitud de asilo pendiente y un permiso de trabajo vigente hasta 2030.

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Estudiantes de Florida piden la liberación del ecuatoriano

Tras su detención, Sánchez fue trasladado al Centro de Detención Stewart, ubicado en Lumpkin, Georgia. Su familia señaló que el joven quiere regresar a Gainesville para terminar sus estudios universitarios.

El caso también provocó movilizaciones en la Universidad de Florida. El 12 de noviembre, alrededor de 70 estudiantes se concentraron frente a Tigert Hall para exigir su liberación y reclamar protección para los alumnos ante los operativos migratorios.

La Nación informó sobre la situación del estudiante y las gestiones de su familia para conseguir su salida del centro de detención.

Audiencia de fianza de Juan Diego Sánchez será el 20 de noviembre

Sánchez tiene una audiencia de fianza prevista para el viernes 20 de noviembre de 2026. En esa diligencia, un juez evaluará si puede continuar su proceso migratorio en libertad.

De acuerdo con La Nación, su familia también inició una campaña de recaudación para cubrir los honorarios legales y otros gastos.

La audiencia no resolverá su solicitud de asilo. Su situación migratoria continuará por un procedimiento independiente. Mientras tanto, sus familiares esperan que pueda recuperar la libertad y completar el último semestre de su carrera.

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